Segunda fase da campanha nacional de vacinação foca na poliomielite

Vacinação é essencial para manter o Brasil livre do poliovírus selvagem / Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde está conduzindo uma campanha nacional de comunicação em etapas, para reforçar as ações de imunização no Brasil. A segunda fase da iniciativa é dedicada à vacinação contra a poliomielite, com o objetivo de proteger crianças menores de 5 anos contra a doença, que é grave e altamente contagiosa. A primeira abordagem foi sobre a imunização contra a coqueluche.

A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, foi eliminada no Brasil desde 1994, mas o país ainda é considerado de alto risco para a (re)introdução do vírus, especialmente devido às baixas coberturas vacinais nos últimos anos.

Além da proteção individual, a vacinação é essencial para manter o Brasil livre do poliovírus selvagem e evitar o surgimento de casos derivados da vacina, como tem ocorrido em localidades com baixas coberturas vacinais.

Desse modo, a campanha de comunicação busca não apenas aumentar as coberturas vacinais, mas também mobilizar os profissionais da saúde e promover a informação sobre a importância das vacinas e da atualização da caderneta de vacinação, garantindo a proteção de todas as crianças contra a poliomielite.

Gotinha substituída

A partir de 4 de novembro último, o esquema vacinal contra a doença foi atualizado, substituindo as 2 doses de reforço com vacina oral poliomielite bivalente (VOPb) para 1 dose de reforço com a vacina poliomielite inativada (VIP), recomendada aos 15 meses. A VIP está disponível na rotina de vacinação para crianças com idade até 4 anos 11 meses e 29 dias.

Assim, a famosa “gotinha”, foi substituída pela VIP, considerando as evidências científicas mais recentes e o processo de erradicação da doença. “O Ministério da Saúde está seguindo uma tendência mundial e está substituindo as duas doses de reforço com a gotinha por uma dose da vacina injetável, que tem uma plataforma mais segura e protege muito bem as nossas crianças”, explicou o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), Eder Gatti.

A vacinação faz parte do Calendário Nacional de Imunização e é disponibilizada em postos de saúde de todo o Brasil.

Paralisia infantil

A poliomielite, conhecida como paralisia infantil, é causada pelo poliovírus, que pode levar à paralisia, especialmente nos membros inferiores, de forma irreversível. A doença pode atingir crianças e adultos, e sua transmissão ocorre por contato direto com fezes ou secreções de pessoas infectadas.

Esquema de vacinação

1ª dose: aos 2 meses de vida com a VIP

2ª dose: aos 4 meses de vida com a VIP

3ª dose: aos 6 meses de vida com a VIP

Reforços: aos 15 meses de vida com a VIP

Vigilância e saúde

O Ministério da Saúde monitora os casos de paralisia flácida aguda (PFA) em menores de 15 anos e promove medidas para melhorar as coberturas vacinais, de forma sustentável. A vacinação de viajantes internacionais está indicada a partir de 5 anos de idade, caso venham ou se desloquem para áreas com recomendação de vacinação contra a poliomielite.

Importância da vacinação

A vacinação é a principal forma de prevenção contra a poliomielite, protegendo crianças menores de 5 anos e reduzindo o risco de reintrodução da doença no país. Além disso, práticas como o hábito de lavar as mãos, consumir água tratada e preparar alimentos de forma adequada, são essenciais para reduzir riscos.

*Com informações do Ministério da Saúde.