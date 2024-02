Segunda-feira abre com 5,4 mil vagas de emprego oferecidas na Funtrab

Divulgação

Começar a semana com uma recolocação no mercado pode ser uma das principais mudanças na vida de muitas pessoas. Diante disso, a Funtrab (Fundação do Trabalho) de Mato Grosso do Sul traz nesta segunda-feira (5) 5.476 vagas de emprego abertas em várias cidades do Estado.



A lista completa de vagas pode ser conferida neste link.



Os interessados podem comparecer na respectiva Casa do Trabalhador de sua cidade, no endereço que consta na lista, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho. Além disso, as unidades da Funtrab oferecem o serviço de requerimento ao Seguro-desemprego.



Só para Campo Grande são 1.620 vagas, nas mais diversas atividades. Aparecem na lista vagas para açougueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, de estoque, de mecânica, manutenção predial, auxiliar jurídico, financeiro, azulejista, barman, bombeiro hidráulico, carpinteiro, comprador, consultor de vendas, contador, eletricista, entre outros.



Há ainda 63 vagas em aberto para PcD (Pessoas com Deficiência) e uma única para estagiário que esteja cursando nível médio ou superior. A atuação é para auxiliar de operador de usina de asfalto, conforme lista semanal elbaorada pela equipe da Funtrab.



Já no interior, Amambai segue com 167 vagas de emprego em aberto. Em Aparecida do Taboado são 114 e em Aquidauana 111. Em Batayporã são 116 oportunidades. Cassilândia também aparecem na lista, com 277 vagas. Em Chapadão do Sul, são 407 empregos disponíveis, enquanto em Dourados são 248, em Maracaju 102, em Ponta Porã 120, em Três Lagoas 105 e em Sidrolândia 172. Iguatemi (711) e Miranda (528) fecham a lista, a maioria para a colheira da maçã no Sul.