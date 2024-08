Segurança pública de MS destaca estratégias de combate aos crime transfronteiriços

Representantes da segurança pública de Mato Grosso do Sul participam, desde quinta-feira (22), da Reunião Extraordinária do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira (GGIFron), que está sendo realizada em Foz do Iguaçu, Paraná. O encontro, que se encerra nesta sexta-feira (23), ocorre na sede do Corpo de Bombeiros Militar, na Vila A, e reúne autoridades e especialistas com o objetivo de compartilhar experiências e discutir estratégias no combate aos crimes transfronteiriços.

O evento foi aberto pelo secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira. Entre os participantes estão o secretário Adjunto de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, coronel Ary Carlos Barbosa, e o diretor do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), coronel Wilmar Fernandes, que fez uma palestra destacando o trabalho do DOF, que foi a primeira unidade brasileira criada especificamente para enfrentar crimes transfronteiriços.

Com 37 anos de existência, o DOF atua em 53 municípios, sendo 11 na linha de fronteira, 33 na faixa de fronteira e outros 9 que sofrem com os impactos dos crimes transfronteiriços. A unidade já apreendeu mais de 1 milhão de quilos de drogas desde sua criação, o que representa um prejuízo estimado de R$ 2,5 bilhões ao crime organizado. “O DOF ainda atua fortemente no combate ao tráfico de armas, furto e roubo de veículos, e contrabando, especialmente de defensivos agrícolas”, pontuou.

O encontro do GGIFron conta com a participação de representantes da segurança pública de Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, além de membros da Secretaria Nacional de Segurança Pública, juízes e promotores federais e estaduais. As discussões abrangem operações conjuntas, resultados de fiscalizações e a implementação de novas estratégias para enfrentar a criminalidade e violência nas regiões de fronteira.

Durante o evento, está programado um simulado de resgate veicular, coordenado pelos bombeiros e com a participação de diversas forças, incluindo o Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, a Polícia Científica, a Guarda Municipal, a Delegacia de Delitos e Trânsito e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Foz do Iguaçu.

*As informações são do site do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul