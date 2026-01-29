Segurança pública reforça ações e orientações na volta às aulas

A ação é coordenada pelo Comando de Policiamento Metropolitano / Divulgação/Governo de MS

Com o início do ano letivo de 2026, as forças de segurança vinculadas à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) reforçam orientações e ações preventivas com o objetivo de assegurar um retorno às aulas mais seguro. Aproximadamente 172 mil alunos da Rede Estadual de Ensino retomam as atividades escolares em Mato Grosso do Sul na próxima semana.

Delegada Daniella Kades durante palestra realizada em escola

O período, marcado por alterações na rotina das famílias e pelo aumento da circulação de estudantes, demanda atenção de pais, responsáveis e de toda a comunidade escolar.

A titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij), delegada Daniella Kades de Oliveira Garcia, destaca que “a prevenção começa dentro de casa”.

Segundo ela, manter um diálogo frequente com os filhos e com a direção da escola é fundamental para evitar conflitos e identificar situações de risco logo no início.

“Entender que a escola é uma aliada na educação dos jovens é o primeiro passo para que eventuais problemas sejam superados com mais facilidade ao longo do ano letivo”, orienta.

Entre os cuidados recomendados estão o acompanhamento da rotina escolar e a supervisão do uso de mochilas, cadernos e celulares. De acordo com a Polícia Civil, essa prática não configura invasão de privacidade, mas uma forma de cuidado que pode prevenir problemas mais graves, inclusive relacionados à saúde mental de crianças e adolescentes.

Cuidados no trajeto e com desconhecidos

Em relação ao trajeto entre casa e escola, a orientação é que pais e responsáveis façam o percurso ao menos uma vez com a criança, indicando locais mais seguros para circulação, como calçadas, áreas iluminadas e pontos adequados para atravessar vias públicas. Sempre que possível, o uso do localizador do celular também é recomendado, permitindo o acompanhamento do deslocamento.

A Polícia Civil alerta ainda para que crianças e adolescentes evitem o uso de celulares e aparelhos eletrônicos durante o trajeto, mantendo-os guardados para não chamar a atenção de criminosos. Em caso de furto ou roubo, a recomendação é não reagir e procurar ajuda imediatamente. “Nunca conversar com estranhos e, em nenhuma hipótese, aceitar alimentos ou doces de pessoas desconhecidas”, reforça a delegada.

Uso de celulares e redes sociais

Outro ponto de atenção é o uso de celulares e redes sociais. Apesar de serem ferramentas importantes para estudo e comunicação, o uso excessivo pode prejudicar o desempenho escolar. A Polícia Civil orienta que pais e responsáveis utilizem mecanismos de controle parental e acompanhem de perto o acesso de crianças e adolescentes às plataformas digitais.

Em situações de suspeita de violência, maus-tratos, conflitos escolares ou desaparecimento, o registro do boletim de ocorrência pode ser feito em qualquer delegacia. Casos mais específicos são atendidos pelas delegacias especializadas, como a DEPCA e a DEAIJ.

Operação Volta às Aulas

Policiamento será reforçado nas primeiras semanas de volta às aulas

Para ampliar a segurança neste período, a Polícia Militar realiza a “Operação Volta às Aulas – 1º Semestre 2026”, entre os dias 26 de janeiro e 13 de fevereiro, em Campo Grande.

A ação é coordenada pelo Comando de Policiamento Metropolitano e prioriza o policiamento ostensivo preventivo, com foco na orientação da comunidade escolar e no cumprimento dos protocolos de segurança.

Segundo a PM, o objetivo é coibir situações que coloquem em risco alunos, professores e funcionários, além de promover um ambiente escolar mais seguro.

O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) também atua com reforço no entorno das escolas, realizando policiamento, fiscalização e blitz educativas. A PM alerta para práticas como fila dupla, que comprometem a fluidez do trânsito e aumentam o risco de acidentes.

“O trânsito é um espaço coletivo, e o respeito às regras cria um ambiente mais seguro e harmônico para toda a comunidade escolar”, destaca o comandante do BPMTran, tenente-coronel PM Augusto.

Proerd

Proerd continuará com ações nas escolas em 2026

As ações preventivas incluem ainda a continuidade do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), que seguirá em 2026 com atuação em escolas da capital. O programa é voltado a alunos da educação infantil e do 5º ano do ensino fundamental, com encontros conduzidos por policiais militares, abordando temas como autoestima, cidadania e prevenção à violência. As forças de segurança reforçam que a parceria entre família, escola e poder público é essencial para um ano letivo tranquilo e seguro.

Escola Segura, Família Forte

O retorno às aulas em Campo Grande, Dourados e Ponta Porã também conta com o apoio do Programa Escola Segura, Família Forte, desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) e a Secretaria de Estado de Educação.

Por meio da ronda escolar, a iniciativa atende milhares de alunos da rede estadual. Na primeira semana do ano letivo, todas as escolas recebem a visita de policiais militares, que apresentam à comunidade escolar as ações que serão desenvolvidas ao longo de 2026.

Criado em 2017, o programa tem como foco a prevenção, a mediação de conflitos e a redução da criminalidade no entorno das unidades de ensino. A Sejusp-MS prevê ainda a ampliação da iniciativa para outros municípios, com a aquisição de novas viaturas ainda no primeiro semestre de 2026.