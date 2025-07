Sejusp abre 60 vagas para pós-graduação em Polícia Comunitária

As vagas estão distribuídas entre as corporações da segurança pública / Sejusp

A Sejusp-MS (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul), em parceria com a EDAMP (Escola de Direito da Associação do Ministério Público), abriu nesta quarta-feira (16) edital com 60 vagas para o curso de pós-graduação Lato Sensu em “Polícia Comunitária, Cidadania e Estado Contemporâneo – Novo Paradigma de Atuação Policial e da Proteção à Sociedade”.

Destinado a servidores da segurança pública que atuam no estado, o curso tem início previsto para 29 de agosto deste ano e abordará temas como policiamento comunitário, cidadania e atuação estatal contemporânea.

As vagas estão distribuídas entre a Polícia Militar (30), Polícia Civil (15), Corpo de Bombeiros (5), Coordenadoria-Geral de Perícias (5) e a própria Sejusp (5). Poderão se inscrever servidores efetivos ou comissionados que tenham ensino superior completo.

A seleção considerará critérios de antiguidade e posto, conforme a instituição de origem. As inscrições devem ser feitas entre os dias 14 e 31 de julho de 2025, por meio da plataforma oficial do Governo do Estado, mediante indicação dos responsáveis pelas unidades.

O curso será ofertado na modalidade híbrida, com uma aula presencial e duas virtuais por mês. Os encontros presenciais ocorrerão na Unigran-Capital, em Campo Grande. Com carga de 360 horas-aula e duração de 18 meses, a grade curricular inclui sete disciplinas, entre elas direitos humanos, mediação de conflitos e inteligência aplicada à segurança pública.

Os custos da especialização serão integralmente cobertos pela Sejusp. Em caso de abandono sem justificativa, o servidor deverá ressarcir os valores proporcionais investidos. Também será exigido o cumprimento mínimo de 75% de frequência e a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

A lista dos selecionados será publicada no Diário Oficial do Estado. Os candidatos não convocados inicialmente comporão cadastro reserva e poderão ser chamados em caso de desistência.

Clique aqui e confira o edital na íntegra.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!