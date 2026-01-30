Sejusp abre agenda para emissão da nova carteira de identidade

O agendamento aberto nesta sexta-feira contempla atendimentos para o mês de março
Em situações de urgência devidamente comprovadas, quando não for possível realizar o agendamento on-line, o cidadão pode procurar diretamente um dos Postos de Identificação / Divulgação/Governo de MS
A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, por meio do Instituto de Identificação e da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, abriu nesta sexta-feira (30), o agendamento on-line para emissão do novo RG. O documento corresponde à Carteira de Identidade Nacional (CIN), modelo unificado adotado em todo o país.
O agendamento aberto nesta sexta-feira contempla atendimentos para o mês de março. No entanto, ainda há inúmeras vagas disponíveis para o mês de fevereiro, tanto na Capital quanto no interior do Estado.
Atualmente, são disponibilizadas 2.842 vagas diárias em Mato Grosso do Sul, sendo 1.000 vagas por dia em Campo Grande e 1.842 vagas no interior do Estado. O agendamento é realizado exclusivamente de forma on-line, sem custo para a primeira via do documento.
O atendimento à população ocorre por meio de 93 postos de identificação distribuídos em todo o Estado. Somente em 2025, já foram confeccionadas 342.170 Carteiras de Identidade Nacional. Desde o início da produção, em janeiro de 2024, o total chega a 651.247 documentos emitidos, refletindo a ampliação da capacidade operacional e o aumento da demanda pelo novo RG.
“Nosso objetivo é assegurar que o cidadão tenha acesso ao documento de forma organizada, segura e dentro da capacidade de atendimento do Estado. A ampliação das vagas, a estrutura dos postos e os resultados alcançados demonstram esse compromisso”, destaca o diretor do Instituto de Identificação, Daniel Ferreira Freitas.
Em situações de urgência devidamente comprovadas, quando não for possível realizar o agendamento on-line, o cidadão pode procurar diretamente um dos Postos de Identificação, apresentando a documentação necessária e justificando a necessidade imediata da emissão do documento.
Documento moderno e seguro
O novo RG, denominado Carteira de Identidade Nacional (CIN), adota o CPF como número único de identificação e conta com QR Code e código MRZ, padrão internacional utilizado em passaportes. Os recursos ampliam a segurança do documento e permitem a verificação eletrônica de sua autenticidade. Informações complementares, como tipo sanguíneo e dados de saúde, podem ser incluídas de forma opcional.
Validade e gratuidade
A primeira via do novo RG é gratuita e válida em todo o território nacional. O prazo de validade varia conforme a faixa etária: cinco anos para crianças de 0 a 11 anos; dez anos para pessoas de 12 a 59 anos; e validade indeterminada para cidadãos a partir de 60 anos.
O RG no modelo antigo permanece válido até 2032, não sendo obrigatória a substituição imediata pelo novo documento. A gratuidade está assegurada até 2032, conforme regulamentação do Governo Federal.
Como realizar o agendamento
O agendamento deve ser feito pelo site servicos.sejusp.ms.gov.br, seguindo os seguintes passos: acessar a opção “1ª ou 2ª emissão do RG”; escolher o posto de atendimento; selecionar dia e horário disponíveis; preencher os dados solicitados; confirmar o agendamento, que será encaminhado ao e-mail cadastrado.
A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado e da Polícia Científica com o fortalecimento da identificação civil, a garantia de direitos e a prestação de serviços públicos de qualidade à sociedade sul-mato-grossense.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Oportunidade
Atenção
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6
Prevenção
Por meio das armadilhas para coleta de ovos (ovitrampas), foram recolhidos mais de 35 mil ovos do Aedes aegypti nas residências da cidade
Despedida
Filho querido de Aquidauana, Selvírio morreu nos Estados Unidos e o corpo será sepultado em Campo Grande
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS