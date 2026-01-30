Acessibilidade

30 de Janeiro de 2026 • 21:18

Sejusp abre agenda para emissão da nova carteira de identidade

O agendamento aberto nesta sexta-feira contempla atendimentos para o mês de março

Da redação

Publicado em 30/01/2026 às 19:24

Em situações de urgência devidamente comprovadas, quando não for possível realizar o agendamento on-line, o cidadão pode procurar diretamente um dos Postos de Identificação / Divulgação/Governo de MS

A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, por meio do Instituto de Identificação e da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, abriu nesta sexta-feira (30), o agendamento on-line para emissão do novo RG. O documento corresponde à Carteira de Identidade Nacional (CIN), modelo unificado adotado em todo o país.

O agendamento aberto nesta sexta-feira contempla atendimentos para o mês de março. No entanto, ainda há inúmeras vagas disponíveis para o mês de fevereiro, tanto na Capital quanto no interior do Estado.

Atualmente, são disponibilizadas 2.842 vagas diárias em Mato Grosso do Sul, sendo 1.000 vagas por dia em Campo Grande e 1.842 vagas no interior do Estado. O agendamento é realizado exclusivamente de forma on-line, sem custo para a primeira via do documento.

O atendimento à população ocorre por meio de 93 postos de identificação distribuídos em todo o Estado. Somente em 2025, já foram confeccionadas 342.170 Carteiras de Identidade Nacional. Desde o início da produção, em janeiro de 2024, o total chega a 651.247 documentos emitidos, refletindo a ampliação da capacidade operacional e o aumento da demanda pelo novo RG.

“Nosso objetivo é assegurar que o cidadão tenha acesso ao documento de forma organizada, segura e dentro da capacidade de atendimento do Estado. A ampliação das vagas, a estrutura dos postos e os resultados alcançados demonstram esse compromisso”, destaca o diretor do Instituto de Identificação, Daniel Ferreira Freitas.

Em situações de urgência devidamente comprovadas, quando não for possível realizar o agendamento on-line, o cidadão pode procurar diretamente um dos Postos de Identificação, apresentando a documentação necessária e justificando a necessidade imediata da emissão do documento.

Documento moderno e seguro

O novo RG, denominado Carteira de Identidade Nacional (CIN), adota o CPF como número único de identificação e conta com QR Code e código MRZ, padrão internacional utilizado em passaportes. Os recursos ampliam a segurança do documento e permitem a verificação eletrônica de sua autenticidade. Informações complementares, como tipo sanguíneo e dados de saúde, podem ser incluídas de forma opcional.

Validade e gratuidade

A primeira via do novo RG é gratuita e válida em todo o território nacional. O prazo de validade varia conforme a faixa etária: cinco anos para crianças de 0 a 11 anos; dez anos para pessoas de 12 a 59 anos; e validade indeterminada para cidadãos a partir de 60 anos.

O RG no modelo antigo permanece válido até 2032, não sendo obrigatória a substituição imediata pelo novo documento. A gratuidade está assegurada até 2032, conforme regulamentação do Governo Federal.

Como realizar o agendamento

O agendamento deve ser feito pelo site servicos.sejusp.ms.gov.br, seguindo os seguintes passos: acessar a opção “1ª ou 2ª emissão do RG”; escolher o posto de atendimento; selecionar dia e horário disponíveis; preencher os dados solicitados; confirmar o agendamento, que será encaminhado ao e-mail cadastrado.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado e da Polícia Científica com o fortalecimento da identificação civil, a garantia de direitos e a prestação de serviços públicos de qualidade à sociedade sul-mato-grossense.

