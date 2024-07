Sejusp e MP promovem o I Seminário Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

Divulgação

Em uma ação conjunta de grande importância, a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) realizam na próxima terça-feira (30) o I Seminário Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.

O evento, que começará às 8h30 no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, tem como objetivo reunir especialistas, autoridades e a sociedade civil para discutir estratégias de combate a esse crime que afeta milhares de pessoas no Brasil e no mundo.

O tráfico de pessoas é uma grave violação dos direitos humanos que envolve o recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força, engano ou outras formas de coação, com o propósito de exploração. Essa exploração pode ser sexual, trabalho forçado, servidão doméstica, mendicância forçada, casamento servil, remoção de órgãos, entre outras.

O seminário contará com a participação de especialistas renomados na área, representantes de diversas instituições e órgãos governamentais. A programação inclui palestras, debates e mesas-redondas, proporcionando um espaço para troca de experiências e discussão de boas práticas no combate ao tráfico de pessoas.

A escolha de Mato Grosso do Sul para sediar esse importante evento não é aleatória. O Estado tem se destacado pela sua atuação no enfrentamento ao tráfico de pessoas, promovendo ações coordenadas e integradas entre diversas esferas do Governo e sociedade civil. A realização deste seminário reforça o compromisso da Sejusp e do Ministério Público de Mato Grosso do Sul em intensificar as ações de prevenção, repressão e assistência às vítimas deste crime.

Além de sensibilizar a população e fortalecer a rede de combate ao tráfico de pessoas, o seminário busca também capacitar profissionais que atuam na linha de frente, como policiais civis, militares e integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário, garantindo que estejam preparados para identificar e lidar com casos de tráfico de pessoas. A formação continuada e a troca de conhecimentos são fundamentais para a efetividade das ações de combate e para a proteção das vítimas.

Os interessados em participar do I Seminário Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e do aprofundamento das discussões e elaboração de estratégias conjuntas de combate a este tipo de crime, podem obter mais informações e realizar sua inscrição por meio do site da Escola do Ministério Público Estadual, no endereço eletrônico escola.mpms.mp.br. A participação no evento é gratuita, mas as vagas são limitadas.