Sem chuva e calor: confira a previsão do fim de semana em Aquidauana

Tempo favorece florescimento em Aquidauana / Fotos: Ronald Regis / O Pantaneiro

O período de estiagem continua prolongado em Mato Grosso do Sul. O fim de semana será de calor, sem chuvas e tempo seco.

As minhas variam entre 15°C e 16°C e máxima de 29°C a 30°C. No sábado, 1°, o dia será ensolarado e poucas nuvens. No domingo, 2, não há previsão de chuva. A temperatura chega a 30°C.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Te pó e do Clima) ta sensação de secura acontece pela atuação de uma grande massa de ar quente e seco e a previsão indica que seguirá assim e sem previsão de chuvas pelos próximos 10 dias no Estado.

As temperaturas seguem mais amenas no amanhecer e sobem rapidamente durante o dia. Nas demais regiões são previstas temperaturas mínimas entre 12 e 14°C e máximas que podem atingir valores de 27°C para as regiões sul e leste do estado. Nas regiões norte e nordeste do MS, são esperadas mínimas entre 13 e 16°C e máximas podem ultrapassar os 31°C.

Na região oeste do estado as temperaturas mínimas ficam entre 15 e 20°C e máximas podem chegar até os 33°C. Em Campo Grande, mínima de 15°C e máxima de até 27°C. Devido às condições de tempo seco e céu limpo, as amplitudes térmicas (diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima) seguem acentuadas e podem ultrapassar os 20°C no mesmo dia. Os ventos sopram do quadrante leste com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.