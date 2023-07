Com previsão de chuva, Aquidauana deve ter sábado de calor e baixa umidade

Tempo nublado / O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana indica sábado, 8, ensolarado e de baixa umidade do ar, apesar de chances de chuva. As temperaturas podem ultrapassar 30°C.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), uma massa de ar seco impede chuvas na região. Com isso, a cidade deve registrar baixa umidade relativa do ar.

A mínima será de 20°C, com sol e variação de nebulosidade. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 30-50 km/h e localmente podem ultrapassar os 50 km/h.

Em Campo Grande, as temperaturas variam entre 20°C a 29°C, com dia ensolarado. Corumbá, Coxim e Paranaíba terão as maiores temperaturas, de 14°C 33°C, sem previsão de chuva. Na região sul, Ponta Porã e Iguatemi, terão temperaturas mais amenas, de 20°C e 29°C.