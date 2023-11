Sem trégua para calor, Aquidauana registra sensação térmica de 42°C

Tereré para refrescar / Ronald Regis / O Pantaneiro

Aquidauana registra na tarde desta quinta-feira, 9, calor de 38°C, com sensação terminal de 42°C. O índice de umidade do ar também marca valor crítico.

O monitoramento do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indicou, por volta das 14h, altas temperaturas na cidade. A umidade do ar chega a 37%, abaixo do ideal para a saúde

A região continua listado no alerta da onda de calor, vigente até às 23h59 de sexta-feira, 10, as temperaturas estarão 5°C acima da média normal para o período. Apenas a região sul escapa deste aviso de risco à saúde.

Portanto, o aquidauanense deve reforçar a hidratação, evitar esforço físico em exposição direta ao sol e evitar atividades físicas em horários mais quentes.