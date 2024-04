Semadesc firma convênio de apoio aos pequenos negócios em Tacuru

Reunião nesta segunda-feira / Divulgação

A Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) firmou hoje (15) um convênio com a prefeitura de Tacuru para apoiar com recursos financeiros a aquisição de 10 barracões e 1 caixa d’água para o município, no valor total de R$ 882.102,26.

Os recursos de R$ 862 mil são provenientes do programa Pró-Desenvolve (Fundo Estadual Pró Desenvolvimento Econômico), criado pelo Governo de Mato Grosso do Sul para auxiliar os municípios sul-mato-grossenses na atração de novos empreendimentos e na consequente geração de empregos.

De acordo com o titular da Semadesc, Jaime Verruck, que assinou o convênio na manhã desta segunda-feira com o prefeito de Tacuru, Rogério de Souza Torquetti, "o prefeito nos solicitou o apoio, ele já tem uma área pública para a construção dos galpões, para fazer a cedência, a doação para pequenas empresas", destacou.

Os galpões serão construídos pela Prefeitura, e o prefeito sinalizou que já existem empresas interessadas em utilizar este espaço e gerar empregos.

O secretário lembrou a importância dos pequenos municípios também serem atendidos para promover a atração de investimentos. "Entendemos a necessidade do Fundo atender estas áreas que têm potencialidades e desenvolvimento de pequenos negócios", acrescentou.

Segundo ele, o Pró-Desenvolve é um dispositivo inovador que deixa o Estado cada vez mais atrativo e competitivo.

"A meta do Governo do Estado é dar um desenvolvimento equilibrado a todos os municípios", concluiu. Cabe à Semadesc, a administração e gestão dos recursos do Pró-Desenvolve. Verruck ressalta que os recursos alimentam um ciclo positivo de atração de empreendimentos e geração de empregos.

Os recursos podem ser utilizados, por exemplo, na subvenção a empreendimentos econômicos produtivos de interesse prioritário, como microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas; além de permitir o fomento à implantação e manutenção da infraestrutura de distritos industriais localizados em qualquer município do Estado.

*Com informações da Comunicação Semadesc