Semana começa com 4 mil vagas de emprego em MS

Em pleno emprego, Mato Grosso do Sul segue com número de vagas em alta nas mais variadas áreas. Ao todo 4.102 oportunidades estão à espera de interessados na Funtrab (Fundação do Trabalho). A maioria das oportunidades é para Campo Grande onde existem 1.406 ofertas.



Chama atenção a quantidade de ofertas para ajudante de carga e descarga de mercadoria (54), atendente de balcão (39), de lanchonete (34), auxiliar de cozinha (48), de linha de produção (43), de limpeza (71), carpinteiro (51), operador de caixa (54), pedreiro (74), servente de obras (40) e vendedor (83).



Para pessoas com deficiência são 82 vagas exclusivas, entre elas de assistente administrativo, recepcionista atendente, bombeiro hidráulico e eletricista.



As cidades do interior com mais oportunidades são: Chapadão do Sul (319), Cassilândia (284), Dourados (163), Batayporã (153) e Rio Brilhante (143). Entre os profissionais mais procurados estão: alimentador de linha de produção, motorista de caminhão, operador de máquinas agrícolas e de processo de produção.



A lista completa de vagas pode ser conferida aqui, onde também consta o endereço de todas as unidades da Casa do Trabalhador das respectivas cidades. Os interessados devem comparecer nestes locais com carteira de trabalho, RG e CPF.