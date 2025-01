Semana começa com tempo estável e baixa umidade relativa do ar no Estado

Bruno Rezende

A semana começa com previsão de tempo quente e seco no Estado, com predomínio de sol e variação de nebulosidade. A situação meteorológica ocorre devido a atuação da alta pressão atmosférica que favorece este cenário. Também haverá baixa umidade relativa do ar, entre 15% e 30%.



De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), são esperadas altas temperaturas com valores entre 36-39°C. Nas regiões sul, sudeste e sudoeste do Estado deve predominar o tempo mais seco.



Algumas regiões como centro-norte, pantaneira, nordeste e leste podem ter acumulados de chuva, com intensidade fraca e moderada. Não se descartam tempestades pontuais em algumas cidades.



Em Campo Grande a temperatura terá mínima de 22°C e máxima de 32°C. Já em Dourados fica entre 18°C e 36°C. Para região do Pantanal, em Corumbá, a máxima será de 31°C e mínima de 26°C. Em Três Lagoas varia entre 24°C e 36°C. Na região de fronteira, em Ponta Porã, a mínima será de 20°C e máxima de 32°C.