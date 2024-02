Semana começa com vacina contra a dengue em Piraputanga e Camisão

A exemplo do que aconteceu no sábado, dia 17, no centro de Aquidauana, a campanha de vacinação contra a dengue em crianças de 10 e 11 anos, na estação ferroviária, hoje, será a vez das crianças também nessa mesma faixa etária a serem imunizadas nos distritos de Camisão e Piraputanga.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico) de Aquidauana, Camila Mayer Mirowski, alerta a todos os pais e responsáveis sobre o risco da dengue e a importância de deixar o filho imunizado contra uma doença que pode levar a morte. A profissional lembra que entre Camisão e Piraputanga cerca de 33 crianças, de 10 a 11 anos, devem ser levadas até o posto de saúde que fica na Rua 13 de junho, s/n.º no Distrito de Piraputanga, a partir das 17 horas. Camila informa ainda que a equipe da SESAU vai ficar no local até que todas as crianças estimadas nessa idade, recebam a dose do imunizante.

No sábado mais de 250 crianças receberam a primeira dose

No sábado, dia 17 de fevereiro, a partir das 8 da manhã, servidores da Sesau estiveram na estação ferroviária, no centro de Aquidauana, empenhados em realizar a primeira dose da vacina contra a dengue e atenderam tanto a cidade quanto as aldeias. Uma doença que está levando o Brasil inteiro a entrar ainda mais nesse combate, através de se vacinar quando for convocado, e permanecer realizando a vigilância diária, principalmente, no próprio quintal, com atenção voltada aos locais que comportem água parada.

Para técnicos da Sesau, a campanha do dia 17, teve uma resposta considerável por parte de alguns pais e responsáveis, porém o órgão irá realizar novas formas de atingir o número desejado de crianças vacinadas no município, conforme Camila Mayer.

“Para o dia de sábado, a adesão foi considerável. E claro que queríamos ter vacinado muito mais crianças, mas 258 foi um bom número. Agora, durante as próximas semanas, estaremos fazendo busca ativa em todas as unidades de saúde, para conseguirmos atingir a meta de vacinarmos todos, e seguir para próxima faixa etária. Ainda há muita resistência, pensando na meta que temos que bater, que é de vacinarmos em torno de 1.200 crianças com essa idade”.

Camila Mayer alerta que há muitos pais e responsáveis resistentes em levar o filho ao posto de vacinação, deixando a criança muito vulnerável a contrair a doença e se expor ao risco de agravamento do quadro e, até mesmo, a morte.