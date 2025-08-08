Acessibilidade

08 de Agosto de 2025 • 10:10

Casa do Trabalhador

Semana encerra com 28 vagas de empregos abertas em Aquidauana

Há oportunidades para açougueiro, cozinheiro, padeiro e sushiman

Redação

Publicado em 08/08/2025 às 08:58

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A Semana encerra com 28 vagas de empregos abertas em Aquidauana e região, nesta sexta-feira (8). Há oportunidades para açougueiro, cozinheiro, padeiro e sushiman, além de outras diversas.

As oportunidades de trabalho são ofertadas pela Casa do Trabalhador de Aquidauana.

A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas, podendo ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h. O telefone é o: 3241-5652.

Confira:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

01 Açougueiro

03 Auxiliar de linha de produção

02 Carregador e descarregador de caminhões

01 Cozinheiro geral

01 Padeiro

01Sushiman

01 Vendedor porta a porta

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

05 Campeiro - na pecuária

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

01 Trabalhador agropecuário em geral

01 Trabalhador rural

