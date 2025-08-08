Há oportunidades para açougueiro, cozinheiro, padeiro e sushiman
Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro
A Semana encerra com 28 vagas de empregos abertas em Aquidauana e região, nesta sexta-feira (8). Há oportunidades para açougueiro, cozinheiro, padeiro e sushiman, além de outras diversas.
As oportunidades de trabalho são ofertadas pela Casa do Trabalhador de Aquidauana.
A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas, podendo ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h. O telefone é o: 3241-5652.
Confira:
VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
01 Açougueiro
03 Auxiliar de linha de produção
02 Carregador e descarregador de caminhões
01 Cozinheiro geral
01 Padeiro
01Sushiman
01 Vendedor porta a porta
VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
05 Campeiro - na pecuária
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
01 Trabalhador agropecuário em geral
01 Trabalhador rural
