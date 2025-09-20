Semana Nacional de Trânsito 2025 é aberta oficialmente em Aquidauana

Semana de educação no Trânsito / Prefeitura de Aquidauana

Foi aberta oficialmente em Aquidauana, no dia 17 de setembro, a Semana Nacional de Trânsito 2025. Com o tema “Desacelere, seu bem maior é a vida”, a campanha é promovida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

O objetivo da ação é estimular atitudes mais humanas e responsáveis no trânsito, reforçando a preservação da vida no cotidiano das vias públicas. A programação se estende até o dia 25 de setembro, com diversas atividades no município.

Em Aquidauana, o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) vai intensificar ações educativas, especialmente em escolas. A primeira palestra está marcada para o dia 22 de setembro, na Escola Particular Irene Cicalise, e será voltada a alunos da rede de ensino.

O encerramento da semana acontece no dia 25 de setembro, com uma simulação de sinistro de trânsito na BR-262, no Trevo de Anastácio. A atividade reunirá diversas instituições em um trabalho conjunto de prevenção e conscientização.

Participam da simulação o Demutran, Samu, Hospital Regional de Aquidauana, Hospital de Anastácio, Detran de Aquidauana, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Prefeitura de Anastácio, 9° Batalhão de Engenharia de Combate e a Central de Ambulância de Aquidauana.

