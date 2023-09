Semana Nacional do Trânsito terá ações para chamar atenção sobre atitudes seguras que salvam vidas

Com o tema “No trânsito, escolha a vida”, a Semana Nacional do Trânsito será realizada de 18 a 25 de setembro em Mato Grosso do Sul. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) uniu-se a parceiros para execução de diversas ações de educação de trânsito com a intenção de chamar a atenção da população do Estado para atitudes seguras que podem salvar vidas.

O primeiro evento inaugura uma ação permanente voltada para o público dos bairros de Campo Grande, em especial, ciclistas e motociclistas. Com o tema “Em duas rodas, eu escolho segurança” reunirá diversos parceiros para promover a educação de trânsito na periferia da cidade. A primeira edição será no dia 16 de setembro, no Parque Jaques da Luz, nas Moreninhas.

A diretora de Educação de Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo, pontua que condutores em duas rodas são muito vulneráveis. Em Campo Grande, segundo dados do BPMTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito), no primeiro semestre de 2023, 21 motociclistas e três ciclistas morreram no trânsito.

“Diante desse quadro, devemos reconhecer que tanto os ciclistas quanto os motociclistas enfrentam riscos significativos de acidentes e lesões graves devido à vulnerabilidade inerente ao uso desses meios de transportes. Por isso, estamos nos voltando para o público dos bairros de Campo Grande, onde é possível verificar uma grande quantidade de pessoas utilizando bicicletas, bicicletas elétricas e motocicletas”, explicou Andrea.

No dia 18 de setembro, um seminário marcará a abertura da Semana Nacional do Trânsito na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, e contará com palestras sobre educação de trânsito e uma mesa redonda que discutirá os impactos econômicos e sociais das escolhas no trânsito.

O Seminário Estadual de Trânsito será aberto à população, voltado para educadores, instrutores de trânsito e sociedade civil em geral. “Neste seminário optamos por realizar uma ação voltada para educadores, por acreditarmos que educar para o trânsito não se resume em educar para ser o motorista do futuro, mas educá-lo para o papel que exerce hoje no trânsito, partindo de suas perspectivas e de como interpreta o mundo ao seu redor”, explicou a chefe da Divisão de Educação do Detran-MS e coordenadora do evento, Glaucimara Hova.

Ainda no dia 18, em uma Audiência Pública, promovida pela Assembleia Legislativa de MS em parceria com o Detran-MS, será debatido o tema "Como as escolhas no trânsito impactam na sociedade”. O evento será a partir das 13h30 no Plenário Júlio Maia.

Em Coxim, o Detran-MS também promove uma audiência pública na Câmara municipal, no dia 21 de setembro, a partir das 19h.

Parcerias

O Detran-MS participa de ações desenvolvidas por parceiros, como o 1° Fancy Women Bike e o 2° BICI Fórum CG 2023. Os eventos acontecem em setembro com a organização da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Planurb e do Coletivo Bici nos Planos CG.

Além disso, o 3° Workshop de Segurança, Saúde, ESG e Exercício Simulado de Acidente Rodoviário, serão nos dias 22 e 23 de setembro, na UCDB. O evento terá palestras, stands com atividades educativas e outras atrações voltadas para toda comunidade.

O encerramento da Semana Nacional do Trânsito será uma palestra com o especialista em Segurança no Trânsito, Francisco Garonce, realizada na Câmara Municipal de Campo Grande, com a organização da Agetran e do GGIT.