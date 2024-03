Semana Santa: confira o 'abre e fecha' dos serviços públicos de Mato Grosso do Sul

Casa da Saúde / Divulgação

O feriado de Paixão de Cristo, também conhecido como Sexta-feira Santa, acontece na próxima sexta-feira (29) e, com isso, quinta-feira (28) será ponto facultativo. Devido ao feriado prolongado, o expediente de muitos órgãos públicos ocorre regularmente até quarta-feira (27) e retorna ao atendimento normal na segunda-feira (1º).

Confira como será o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Direta do Governo do Estado e das autarquias e fundações do Poder Executivo:

Hemosul

Toda a rede Hemosul no Estado estará fechada na sexta-feira (29). Na quinta (28), as unidades de Dourados, Paranaíba, Santa Casa, HRMS e Coordenador funcionarão das 7h às 11h e não haverá atendimento nos municípios de Três Lagoas e Ponta Porã.

No sábado (30), o Hemosul Coordenador e de Três Lagoas funcionarão no horário de atendimento regular de final de semana, entre 7h e 12h. As demais unidades voltam a funcionar normalmente apenas na segunda-feira (1).

Polícia Civil

Entre quinta (28) e sexta-feira (29), funcionarão apenas a 1ª Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (DEAM), a 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, localizada no bairro Moreninha II, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro Especializado de Polícia Integrada (Cepol) e a Depac Centro. Essas unidades estarão disponíveis para registro de ocorrências. As demais reabrem na próxima segunda-feira (1º).

Bioparque Pantanal

O Bioparque Pantanal funcionará normalmente na quinta-feira (28), ponto facultativo, porém na sexta (29) e sábado (30) o atendimento ocorre em horário reduzido, das 8h30 às 14h30. Como de costume, estará fechado para manutenção interna no domingo (31) e na segunda-feira (1º).

As visitas retornam normalmente na terça-feira (2), das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, e devem ser agendadas previamente pelo site oficial do local.

Detran

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informa que não haverá atendimento ao público nas agências de todo o Estado entre quinta (28) e sexta-feira (29). As unidades retornam normalmente na segunda-feira (1º).

O órgão reforça que 95% dos seus serviços estão disponíveis na plataforma Meu Detran e no aplicativo Detran MS.

Funtrab

A Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) informa que, seguindo o decreto estadual, não haverá atendimento na quinta (28) e na sexta-feira (29). O funcionamento retorna ao normal na segunda-feira (1º).

Casa da Saúde

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que a Casa da Saúde não terá atendimento ao público na quinta (28) e sexta-feira (29) em período integral devido ao ponto facultativo e feriado de Paixão de Cristo.

A Casa da Saúde fornece medicamentos disponibilizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e de ação judicial. Para renovação das solicitações e dispensação de medicamentos o horário de atendimento será das 7 horas às 16 horas, com distribuição de senhas das 7h às 15h30. A SES orienta que a população retire seus medicamentos até quarta-feira (27).

O órgão retorna com o atendimento normal na segunda-feira (1º).