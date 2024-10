Semana será de sol e chances de tempestades em Mato Grosso do Sul

Previsão de chuva na região pantaneira / Divulgação

A previsão meteorológica para o início da semana em Mato Grosso do Sul indica tempo com o predomínio de sol, variação de nebulosidade e condições favoráveis para o aumento de nebulosidade, chuvas e tempestades isoladas.

Dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) apontam que ao longo da semana o tempo volta a ficar mais firme com temperaturas em elevação, entre 35°C e 38°C, e baixo valor de umidade relativa do ar entre 20% a 40%.

Entre hoje (28) e amanhã (29), a previsão é de sol com variação de nebulosidade. “Porém, há probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada e pontualmente podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades isoladas no Estado. Essa situação metrológica ocorre devido à convergência de umidade aliada à passagem de cavados. Além disso, a disponibilidade de calor e umidade deverá favorecer a formação de instabilidades”, explicou a meteorologista Valesca Fernandes.

A temperatura prevista é de 32°C para as regiões Sul, Leste e Sudeste do Estado. Nas regiões Pantaneira e Sudoeste espera-se mínimas entre 24°C e 27°C e máximas entre 32°C e 36°C. Já nas regiões do Bolsão e Norte são esperadas mínimas entre 22°C e 25°C e máximas entre 29°C e 33°C. E em Campo Grande as mínimas devem ficar entre 21°C e 24°C e máximas entre 28°C e 30°C. Os ventos devem registrar velocidade entre 30 e 50 km/h, e pontualmente podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Na quarta-feira (30) e quinta-feira (31) a previsão indica tempo mais firme com o predomínio de sol e variação de nebulosidade no Estado. A situação metrológica ocorre devido à atuação do sistema de alta pressão atmosférica. As temperaturas estarão em elevação podendo atingir entre 35°C e 38°C. Com temperaturas mais altas a umidade relativa do ar deve ficar mais baixa, entre 20% a 40%. Porém não se descartam bancadas de chuvas isoladas.

Em relação às temperaturas estão previstas mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 32°C e 36°C para as regiões Sul, Leste e Sudeste do Estado. Nas regiões Pantaneira e Sudoeste espera-se mínimas entre 25°C e 27°C e máximas entre 35°C e 39°C.

Já nas regiões do Bolsão e Norte são esperadas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 33°C e 38°C. E na Capital as mínimas devem ficar entre 21°C e 23°C e as máximas entre 31°C e 34°C. Os ventos atuam com velocidade entre 30 e 50 km/h.

*Com informações do Cemtec.