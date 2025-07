Semana será de tempo estável e previsão de baixa umidade do ar em MS

Tempo seco em MS / Governo do Estado

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), a presença de ar seco contribui para a redução significativa dos níveis de umidade relativa do ar nos próximos dias, especialmente durante a tarde, com valores variando entre 15% e 30%.

A semana começa em Mato Grosso do Sul com tempo firme e estável, com predomínio de sol e pouca nebulosidade. Essa condição meteorológica está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e a ocorrência de precipitações, em todas as regiões do Estado.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 10 e 16°C e máximas entre 27 e 30°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 13-22°C e as máximas entre 31e 33°C.

Para as regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 12 e 17°C e máximas entre 28 e 32°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 17 e 19°C e máximas entre 28 e 30°C.

Quinta (24) e sexta-feira (25) a previsão é que continue o tempo firme na maior parte do Estado, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado, sob influência de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e a ocorrência de precipitação.

No entanto, no extremo sul do Estado a aproximação e o avanço de uma frente fria favorece o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas com intensidade variando de fraca a moderada. A passagem deste sistema frontal, associada à atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e ao deslocamento de cavados, poderá contribuir para a formação de instabilidades atmosféricas na região.

A previsão é que a aproximação da nova frente fria no Estado seja entre os dias 26 e 29 de julho, com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas e tempestades, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Além disso, são esperadas quedas nas temperaturas, com mínimas variando entre 10 e 15 °C, especialmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul.

*Com informações da Comunicação do Governo de MS

