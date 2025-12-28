Semana terá calor, sol e pancadas de chuva em Bonito (MS)

A previsão do tempo para esta semana em Bonito (MS) aponta um cenário característico do verão sul-mato-grossense, com temperaturas elevadas, períodos de sol intercalados por nuvens e chance de pancadas de chuva, principalmente entre as tardes e noites. O clima deve permanecer abafado, com sensação térmica elevada em vários momentos do dia.

No início da semana, o tempo segue predominantemente firme, com sol aparecendo entre poucas nuvens e temperaturas máximas variando entre 32 °C e 35 °C. As manhãs devem ser quentes, e o calor se intensifica no período da tarde, favorecendo o aumento da nebulosidade.

A partir do meio da semana, a previsão indica maior instabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de trovoadas em alguns pontos. Essas chuvas tendem a ocorrer de forma irregular, mas podem ser moderadas em curto período, contribuindo para uma leve redução das temperaturas máximas, que ainda devem permanecer acima dos 30 °C.

Já no fim da semana, o tempo deve continuar variável, alternando momentos de sol com períodos nublados e novas chances de chuva, mantendo o padrão típico da estação chuvosa. As mínimas ficam em torno de 22 °C a 24 °C, enquanto as máximas oscilam entre 30 °C e 33 °C.