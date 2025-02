Seminário da Água discute gestão de recursos hídricos frente às mudanças climáticas

Deputado Renato Câmara é proponente do evento / Luciana Nassar

No dia 21 de março, o Plenário Júlio Maia, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, será palco do VI Seminário Estadual da Água, que reunirá especialistas, gestores públicos e representantes da sociedade civil para debater desafios e soluções para a gestão dos recursos hídricos frente às mudanças climáticas.

Evento ocorrerá na ALEMS

A programação inicia às 7h30, com o credenciamento dos participantes. A abertura oficial acontece às 8h, seguida da Mesa 1, que discutirá o Panorama dos Usos Múltiplos dos Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável de Mato Grosso do Sul. Entre os palestrantes confirmados estão o deputado Renato Câmara (MDB), proponente do evento, que abordará as fragilidades e oportunidades da hidrovia do Rio Paraguai, além de Artur Falcette, secretário-adjunto da Semadesc, que apresentará as políticas públicas voltadas ao uso sustentável da água. O debate contará ainda com Leonardo Sampaio, gerente de Recursos Hídricos do Imasul, que falará sobre o Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas. A moderação será conduzida por Ana Luzia Abrão, mestre em Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos.

A programação segue com a Mesa 2, que tratará das mudanças climáticas e reservação de águas no campo e na cidade. Entre os especialistas, o Dr. Arlindo Muniz, da Comissão de Meio Ambiente da OAB-MS, abordará os desafios da legislação para os municípios. A assessora técnica da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Jordana Girardello, trará um panorama sobre segurança hídrica no campo e segurança alimentar para todos. A mediação será feita por Daniele Coelho Marques, doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, e a relatoria ficará a cargo de Sueli Teixeira, mestre em Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos.

Para o deputado proponente do evento, o VI Seminário Estadual da Água reforça a importância da gestão eficiente dos recursos hídricos para o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul, diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

Serviço

Evento: VI Seminário Estadual da Água

Data: 21 de março

Horário: 7h30 às 13h

Local: Plenário Júlio Maia – Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul - Bloco 9, Parque dos Poderes.