Seminário sobre a Reforma do Código Civil será em dezembro no Rio de Janeiro

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul apoia a realização do seminário "Reforma do Código Civil em Foco II", que ocorrerá no dia 9 de dezembro, das 9h30 às 13 horas, no Centro Cultural da Fundação Getulio Vargas (FGV), localizado na Praia de Botafogo, Rio de Janeiro.

O evento reunirá importantes figuras do Judiciário, incluindo ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Sob a presidência do ministro Marco Aurélio Bellizze, vice-presidente da Comissão de Juristas para a Reforma do Código Civil, o seminário promete trazer discussões relevantes sobre as recentes propostas de reformulação do Código Civil brasileiro.

Além do ministro Bellizze, o seminário contará com a participação do ministro João Otávio de Noronha e de destacados desembargadores, como Marco Aurélio Bezerra de Melo, diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio (EMERJ), e Elton Leme, coordenador-adjunto da FGV Justiça. O encontro também contará com a presença de especialistas em Direito, como o juiz Pablo Stolze Gagliano e Rosa Maria Nery, que contribuirão com suas perspectivas sobre a reforma.

As inscrições para o seminário estão abertas. Esta é uma oportunidade para magistrados, advogados e acadêmicos se aprofundarem nas discussões sobre a legislação que rege o Direito Civil no Brasil.



O TJMS convida todos os interessados a participar deste importante evento, que faz parte das atividades permanentes do Fórum de Lisboa, reforçando o compromisso do Judiciário com a atualização e a transparência nas práticas jurídicas.