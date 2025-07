Senacon notifica distribuidoras por falta de repasse no gás

A variação acendeu o alerta sobre o possível descumprimento do Código de Defesa do Consumidor / Rovena Rosa/Agência Brasil

A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) notificou, nesta quarta-feira, 30, distribuidoras de gás natural canalizado e GNV (gás natural veicular) para que justifiquem a atual formação de preços repassada ao consumidor final. A medida foi tomada após solicitação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, motivada pela redução de 14% no valor da molécula de gás anunciada pela Petrobras, com vigência a partir de 1º de agosto.

As distribuidoras notificadas têm 48 horas, a partir do recebimento do documento, para apresentar informações detalhadas sobre a composição dos preços cobrados. Entre os dados exigidos estão custos logísticos, tributos, margens de lucro e medidas adotadas para reduzir impactos ao consumidor. A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) também foi acionada para fornecer suporte técnico à apuração.