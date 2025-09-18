Senar-MS abre vagas para Residência Agropecuária com bolsa de até R$ 2,5 mil

O programa une prática supervisionada com capacitação técnica / Michel Franco/ Famasul

O Senar-MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para o Programa Residência Agropecuária, voltado a jovens profissionais das ciências agrárias interessados em vivência prática no campo. Serão oferecidas 20 bolsas no estado, com valores mensais de R$ 2.500 para nível superior e R$ 1.500 para nível técnico, durante seis meses.

A iniciativa é destinada a técnicos agrícolas, agropecuários e profissionais com formação em Agronomia, Medicina Veterinária ou Zootecnia há no máximo dois anos. O programa une prática supervisionada com capacitação técnica, permitindo aos selecionados acompanhar de perto o trabalho da equipe da ATeG (Assistência Técnica e Gerencial) do Senar-MS em propriedades rurais.

As inscrições seguem até 26 de setembro e devem ser feitas pela área de seleção do Instituto CNA. O edital com todas as regras do processo está disponível no site.

A seleção será dividida em duas etapas, ambas remotas. A primeira, de caráter eliminatório e classificatório, será uma prova objetiva, marcada para 5 de outubro de 2025, com duração de até três horas. A segunda etapa será uma análise curricular dos candidatos aprovados na prova.

Durante os seis meses de residência, o bolsista cumprirá jornada de 40 horas semanais, com atuação nas áreas de produção vegetal, pecuária ou agroindústria, conforme o planejamento do Senar/MS. A partir do terceiro mês, também será exigida a participação em uma capacitação metodológica em formato EAD.

O programa faz parte de uma iniciativa nacional coordenada pelo Senar Central, com execução local pelas regionais. No caso de Mato Grosso do Sul, o Senar será responsável pela supervisão técnica dos residentes no campo.

O objetivo é preparar uma nova geração de profissionais qualificados para o setor agropecuário, com experiência prática, formação técnica e foco em resultados.

