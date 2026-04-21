Senar/MS abre processo seletivo com vagas para níveis médio e superior e salários de até R$ 5,1 mil

Vagas - Senar MS / Senar MS

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Mato Grosso do Sul (Senar/MS) inicou um novo processo seletivo para a contratação de profissionais de nível médio e superior, com salários que variam de R$ 2.782,00 a R$ 5.196,00. Além do salário, os benefícios também incluem vale alimentação, plano de assistência médica, plano odontológico, auxílio-creche e seguro de vida.

As vagas são de contratação imediata e possuem uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Clique aqui e acesse o edital

As vagas de nível médio são para o cargo de Motorista, Assistente Educacional e Assistente de Secretaria Escolar. Para o cargo de motorista, o candidato precisa ter CNH D, disponibilidade para viagens e curso de Direção Defensiva e Transporte Coletivo. Os profissionais contratados deverão atuar na unidade do Centro De Excelência em Bovinocultura De Corte do Senar/MS.

Já os profissionais de nível superior, as oportunidades são para o cargo de Analista Educacional, Analista de Secretaria, Analista Bibliotecário e Analista Administrativo. As vagas para Analista Bibliotecário e Administrativo serão para atuação na unidade do Centro de Excelência.

As vagas são de contratação imediata e para participar do processo, os profissionais precisam preencher todos os requisitos de escolaridade e experiência exigidos para cada função.

O processo seletivo será composto por análise curricular e documental, prova de conhecimentos e entrevista individual. Cada etapa será divulgada de acordo com o cronograma e disponibilizado exclusivamente no portal da instituição. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de cada fase do processo.

Para esclarecimentos de dúvidas em geral, o candidato poderá fazer contato pelo e-mail processoseletivo@senarms.org.br.

Serviço

Processo Seletivo 003/2026 do Senar/MS - As inscrições são gratuitas e pode ser realizadas através do site até o dia 22 de abril. Clique aqui e inscreva-se.

Vagas disponíveis para contratação:

Contratação Imediata

Assistente Educacional (Nível médio)

Assistente de Secretaria Escolar (Nível médio)

Motorista (Nível médio, CNH D)

Analista Educacional (Nível superior)

Analista de Secretaria (Nível superior)

Analista Bibliotecário (Nível superior)

Analista Administrativo (Nível superior)

Analista Educacional (Nível superior)