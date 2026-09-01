Senar/MS abre seleção para sete cargos com salários de até R$ 5,4 mil

Processo seletivo aberto pelo Senar/MS conta com oportunidades em sete cargos / Divulgação

O Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul) abriu, nesta terça-feira (01º), as inscrições para um processo seletivo com oportunidades em sete cargos. Os salários chegam a R$ 5.463,00 além de benefícios, e os interessados podem se inscrever gratuitamente até 09 de setembro.

Conforme o Edital nº 005/2026, estão disponíveis vagas para analista de compras e licitações, assistente de compras e licitações, analista de recursos humanos, motorista, analista educacional, assistente educacional e assistente administrativo.

Entre os cargos com remuneração de R$ 5.463,00 estão analista de compras e licitações, analista de recursos humanos e analista educacional. Já as funções de assistente de compras e licitações, assistente educacional e assistente administrativo têm salário de R$ 2.925,00. Para motorista, a remuneração é de R$ 3.756,00.

Os requisitos variam de acordo com a função. Há oportunidades que exigem ensino médio completo e outras destinadas a candidatos com formação superior. Também são solicitadas experiências profissionais específicas e, em alguns cargos, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nas categorias B ou D.

Para motorista, por exemplo, é exigido ensino médio completo, experiência com transporte profissional de pessoas, CNH categoria D, certificação em Direção Defensiva e disponibilidade para viagens frequentes. Já os cargos de analista de recursos humanos e analista educacional exigem formação superior e CNH categoria B.

Além da remuneração, o processo seletivo oferece benefícios como vale-alimentação, planos de saúde e odontológico, auxílio-creche e seguro de vida.

As inscrições podem ser realizadas até 09 de setembro, conforme as orientações e critérios estabelecidos no edital. Os candidatos devem consultar as informações completas na página "Trabalhe Conosco" para verificar os requisitos específicos de cada cargo e os procedimentos para participação na seleção. O Edital nº 005/2026 e o processo de inscrição estão disponíveis no endereço.