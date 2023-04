Sensibilizada por vivência com pacientes, servidora do regional cria kits de higiene

Kit com sabonete, hidratante e shampoo / (Foto: Divulgação)

Após notar as dificuldades de pacientes em situação de vulnerabilidade que dão entrada no Pronto Socorro, uma servidora do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz de Aquidauana criou kits de higiene para entregar a idosos, crianças e pessoas em situação de rua.

Ela atua como Relações Públicas e, durante a rotina de trabalho, entre as áreas azul e vermelha, presenciou inúmeras vezes pessoas em situação de rua, surto psicótico, idosos em situação de maus-tratos sendo atendidas que muitas vezes precisava de um banho, fora os que precisavam de internação e não tinham um item de higiene.

Colegas também, principalmente técnicos de enfermagem, utilizando seus produtos pessoais nesses pacientes, proporcionando sorrisos, alívio e um imenso bem-estar. Foi então que a profissional critou kits de higiene para usar no atendimento e entregar para que paciente usem quando receber alta.

A responsável técnica pelo corpo de enfermagem e com a enfermeira responsável pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar/Núcleo de Segurança do Paciente (SCIH/NSP), orientou a idealizadora que não seria viável o compartilhamento de frescos entre os pacientes. A farmacêutica aconselhou na utilização de frascos de xaropes e de medicamentos conta-gotas, onde a colaboradora higienizou com cloro ativo sob a orientação da enfermeira do SCIH/NSP.

"Nossa RP também comprou os produtos voluntariamente e preencheu frasco por frasco, com direito até a rótulos e assim foi criando os kits com sabonete líquido, shampoo, condicionador e hidratante, que ficam à disposição dos médicos e de toda a equipe de enfermagem, que podem utilizar em seus pacientes que necessitam de um banho", descreveu o hospital.

Conforme a unidade, doenças que poderiam ser facilmente resolvidas com medidas simples de higiene pessoal, mas a solidariedade e o acolhimento é o que aquece e alimenta as pessoas em vulnerabilidade social.

"Humanizar o atendimento dentro do contexto hospitalar, além da alta médica, o paciente sai do hospital com ânimo renovado, proporcionando uma sensação de bem-estar e de relaxamento, ajudando na sua recuperação. O banho é o mínimo de dignidade que alguém pode ter".