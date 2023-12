Será que fica aberto? Confira os locais que abrem e fecham nas festas de fim de ano

Comércio de Campo Grande / Divulgação

Com as festas do Natal e Ano Novo se aproximando, é importante o público saber como será o funcionamento nos órgãos e entidades da Administração Direta do Governo do Estado e das autarquias e fundações do Poder Executivo. Confira abaixo o funcionamento destes locais:

Hemosul

As unidades do Hemosul no Estado estarão fechadas na segunda-feira (25), mas funcionam normalmente até sábado (30) de manhã, das 7h às 12h. No dia 1º de janeiro também não haverá expediente e o retorno será na terça-feira (2).

Bioparque Pantanal

Um dos principais pontos turísticos de Mato Grosso do Sul, o Bioparque Pantanal funcionará normalmente neste fim de ano, fechando as portas apenas na primeira semana de 2024 para manutenção de tanques e reparos no prédio.

No domingo, dia 24, e também na segunda-feira, 25 de dezembro, o local estará fechado ao público, conforme o horário habitual, com expediente apenas administrativo.

Na semana do Ano Novo, o Bioparque abrirá de terça-feira (26) a sábado (30), fechando nos dias 31 de dezembro (domingo) e 1 de janeiro (segunda-feira). A partir do dia 2 de janeiro o Bioparque estará fechado para manutenção e só estará em funcionamento interno, abrindo as portas ao público novamente no dia 9 de janeiro.

O agendamento para visitas é realizado pelo site oficial do empreendimento.

Detran

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informa que o atendimento ao público nas agências de todo o Estado funcionará normalmente durante a semana entre o Natal e Ano Novo, porém nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro não haverá funcionamento.

A autarquia reforça que 95% dos seus serviços estão disponíveis na plataforma Meu Detran e no aplicativo Detran MS.

Apenas serviços como transferência de veículos, emissão de CRV, transferência de CNH de Unidade Federativa, captura de imagem, e os exames teóricos e práticos ainda requerem atendimento presencial.

Funtrab

A Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) informa que não terá atendimento na segunda-feira de Natal e na próxima, referente ao 1º de janeiro. O funcionamento segue normalmente durante o período entre essas datas.

Casa da Saúde

A Casa da Saúde, unidade da Secretaria de Estado de Saúde, não terá atendimento ao público no Natal e no primeiro dia de 2024. O local fornece medicamentos disponibilizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e de ação judicial. Para renovação das solicitações e dispensação de medicamentos o horário de atendimento será das 7 horas às 16 horas, com distribuição de senhas das 7 horas às 15h30.

Polícia Civil

As unidades plantonistas da Polícia Civil funcionarão nas datas comemorativas de fim de ano. Entre elas, a 1ª Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (DEAM), a 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, localizada no bairro Moreninha II, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro Especializado de Polícia Integrada (Cepol) e a Depac Centro. Esses locais estarão disponíveis para registro de ocorrências.