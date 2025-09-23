Acessibilidade

23 de Setembro de 2025 • 18:25

Serviços 190 e 193 voltam a funcionar normalmente em MS

Sejusp informou que instabilidade em operadora foi solucionada

Redação

Publicado em 23/09/2025 às 17:28

Telefones estão normais / Corpo de Bombeiros, Divulgação

Os números de emergência 190, da Polícia Militar, e 193, do Corpo de Bombeiros, já operam sem falhas em Mato Grosso do Sul. Segundo a Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), o restabelecimento ocorreu por volta das 14h30 desta terça-feira (23).

Mais cedo, os serviços apresentaram instabilidade em todo o Estado devido ao rompimento de um cabo de fibra óptica da operadora Oi, que atende o sistema de telefonia.

Enquanto o problema persistiu, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros divulgaram números de celulares para garantir o atendimento das ocorrências emergenciais.

Com o reparo concluído, os contatos tradicionais voltaram a funcionar normalmente em todos os municípios sul-mato-grossenses.

