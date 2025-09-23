Serviços 190 e 193 voltam a funcionar normalmente em MS

Sejusp informou que instabilidade em operadora foi solucionada
Telefones estão normais / Corpo de Bombeiros, Divulgação
Os números de emergência 190, da Polícia Militar, e 193, do Corpo de Bombeiros, já operam sem falhas em Mato Grosso do Sul. Segundo a Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), o restabelecimento ocorreu por volta das 14h30 desta terça-feira (23).
Mais cedo, os serviços apresentaram instabilidade em todo o Estado devido ao rompimento de um cabo de fibra óptica da operadora Oi, que atende o sistema de telefonia.
Enquanto o problema persistiu, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros divulgaram números de celulares para garantir o atendimento das ocorrências emergenciais.
Com o reparo concluído, os contatos tradicionais voltaram a funcionar normalmente em todos os municípios sul-mato-grossenses.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Trânsito
O trânsito no trecho ficou parcialmente interditado durante o atendimento à ocorrência
Pendência
Prazo para regularização é até 31 de outubro
Cidades
Cidade terá programação cultural, esportiva e musical até 12 de outubro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS