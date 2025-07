Servidor público de Bodoquena morre e prefeitura emite nota de pesar

Prefeitura emitiu nota de pesar / PMB

A Prefeitura Municipal de Bodoquena comunicou, no último domingo, 27, o falecimento de Libindo Coronel, servidor público de longa data e administrador do Cemitério Municipal Santa Sofia. Em nota oficial divulgada nas redes sociais, a administração municipal prestou homenagem ao funcionário, destacando sua dedicação e compromisso com o serviço público.

Libindo Coronel era responsável pela equipe de roçada e limpeza pública da cidade e era amplamente reconhecido por sua atuação zelosa, respeitosa e humana. Segundo a nota, ele deixa um legado de empenho e cuidado com a cidade e com as famílias bodoquenenses.