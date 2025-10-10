Acessibilidade

10 de Outubro de 2025 • 17:05

Servidores de Aquidauana são treinados para atuação em desastres naturais

Também participaram do treinamento funcionarios de Anastácio e Miranda

Redação

Publicado em 10/10/2025 às 16:35

Com a capacitação, os municípios estão mais preparados para enfrentar eventos climáticos extremos, protegendo a saúde da população e garantindo respostas mais eficientes. / Divulgação

Na quinta-feira, 9, técnicos e agentes de saúde dos municípios de Aquidauana, Anastácio e Miranda participaram de um treinamento voltado para a preparação e resposta a desastres naturais, especialmente relacionados a chuvas intensas.

A capacitação foi promovida pelo programa VIGIDESASTRE, da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental e Toxicológica da Secretaria de Estado de Saúde (SES), em parceria com a Defesa Civil Estadual.

Durante o curso, foram abordados temas como o trabalho integrado entre instituições, riscos à saúde pública e monitoramento da qualidade da água em situações de emergência.

O treinamento também incluiu um simulado de mesa, que reforçou a capacidade técnica das equipes para atuar em situações reais.

Com a capacitação, os municípios estão mais preparados para enfrentar eventos climáticos extremos, protegendo a saúde da população e garantindo respostas mais eficientes.

Polícia

Homem inventa roubo com sequestro para justificar à esposa a noite de MS

Investigação da DERF concluiu que versão sobre crime em Campo Grande era falsa

Clima

Aquidauana terá sexta-feira com temperaturas de até 37°C

Não há indicativo de chuva para o município, e o tempo deve seguir seco e estável durante a maior parte do dia

