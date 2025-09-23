Acessibilidade

23 de Setembro de 2025 • 18:26

Servidores de Corumbá devem declarar bens até 10 de outubro

Prazo vale para toda a administração direta e indireta

Karina Aguilar

Publicado em 23/09/2025 às 15:15

Prefeitura de Corumbá / PMC

A Prefeitura de Corumbá fixou normas para a entrega da declaração de bens e valores de autoridades e servidores do Executivo municipal. A Resolução nº 622, publicada no DIOCORUMBÁ em 19 de setembro, estabelece prazos, procedimentos e penalidades em caso de descumprimento.

Todos os servidores em atividade, da administração direta e indireta, devem apresentar a declaração referente ao exercício de 2025 (ano-base 2024). O prazo de envio é de 22 de setembro a 10 de outubro, exclusivamente em formato PDF, pelo site da SEPRAD (Secretaria de Planejamento, Receita e Administração), no endereço planejamento.corumba.ms.gov.br/declaracao.

Quem não tiver acesso à internet poderá entregar o documento presencialmente no Paço Municipal. A medida inclui também servidores que não possuam bens, situação que deve ser registrada em formulário próprio.

O regulamento prevê abertura de processo administrativo para quem não entregar a declaração ou prestar informações falsas. As sanções podem chegar à demissão, conforme a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), atualizada pela Lei nº 14.230/2021.

As informações serão tratadas pela Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, com garantia de sigilo conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Estão dispensados do envio aposentados, pensionistas, estagiários e participantes do Programa ELO. A Controladoria-Geral do Município poderá acompanhar a evolução patrimonial dos agentes públicos para verificar compatibilidade entre renda e bens declarados.

