Servidores de Corumbá devem declarar bens até 10 de outubro

Prazo vale para toda a administração direta e indireta
Prefeitura de Corumbá / PMC
A Prefeitura de Corumbá fixou normas para a entrega da declaração de bens e valores de autoridades e servidores do Executivo municipal. A Resolução nº 622, publicada no DIOCORUMBÁ em 19 de setembro, estabelece prazos, procedimentos e penalidades em caso de descumprimento.
Todos os servidores em atividade, da administração direta e indireta, devem apresentar a declaração referente ao exercício de 2025 (ano-base 2024). O prazo de envio é de 22 de setembro a 10 de outubro, exclusivamente em formato PDF, pelo site da SEPRAD (Secretaria de Planejamento, Receita e Administração), no endereço planejamento.corumba.ms.gov.br/declaracao.
Quem não tiver acesso à internet poderá entregar o documento presencialmente no Paço Municipal. A medida inclui também servidores que não possuam bens, situação que deve ser registrada em formulário próprio.
O regulamento prevê abertura de processo administrativo para quem não entregar a declaração ou prestar informações falsas. As sanções podem chegar à demissão, conforme a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), atualizada pela Lei nº 14.230/2021.
As informações serão tratadas pela Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, com garantia de sigilo conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).
Estão dispensados do envio aposentados, pensionistas, estagiários e participantes do Programa ELO. A Controladoria-Geral do Município poderá acompanhar a evolução patrimonial dos agentes públicos para verificar compatibilidade entre renda e bens declarados.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Serviços
Caixa começa a pagar nesta quarta-feira Bolsa Família de setembro
Caixa conclui pagamento da parcela do Bolsa Família de agosto
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 9
Pendência
Prazo para regularização é até 31 de outubro
Cidades
Cidade terá programação cultural, esportiva e musical até 12 de outubro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS