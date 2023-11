Servidores iniciam treinamento para o uso do Sistema e-MS

Apresentação no auditório da Assomasul

Servidores do Poder Executivo de Mato Grosso do Sul participaram nesta terça-feira (7), do treinamento promovido pela SAD (Secretaria de Estado de Administração) para uso, aplicação e Implementação do e-MS, Sistema de Processos Eletrônicos.

Durante a capacitação foram apresentados os recursos, funcionalidades, regulamentos e regras de tramitação dos processos administrativos do Estado.

Na abertura do evento, nesta manhã, no auditório da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), o secretário-adjunto da SAD, Daynler Leonel, falou da importância da implementação do sistema.

“O Estado avança na transformação digital com o propósito de modernizar e tornar mais ágil a gestão dos processos administrativos instaurados no âmbito do Poder Executivo Estadual. Que este momento seja mais um passo importante para a concretização de um futuro mais tecnológico, eficiente e sustentável na gestão processual e de documentos”.

O secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo (Segem), Thaner Castro Nogueira, destacou que o projeto é administrativamente o mais importante do Governo.

“A gente vai sair daqui com um projeto muito bem estruturado e que vai dar um novo salto para mato Grosso do Sul no aspecto administrativo. A ferramenta vai criar um ambiente de trabalho mais fácil e valorizado, com menor tempo para a realização das tarefas. Agora será a curva de aprendizado de vocês nesse processo. Somos dependentes de vocês para que Estado tenha o melhor ambiente virtual desse país”, garantiu.

O treinamento foi ministrado pelos servidores da SAD, membros da COGEPAE (Comitê Gestor de Processo Administrativo Eletrônico), Hyacer Gonçalves Monteiro, que detalhou todo processo e trabalho desenvolvido pelo Comitê, regulamentações e o cronograma de implementação do sistema no Estado e pela assessora encarregada de Proteção de dados da SAD, Kátia Xavier, que na oportunidade falou sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei Federal n. 13.709/2018, que estabelece regras para o uso, coleta, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais.

Os representantes da empresa desenvolvedora da ferramenta Osas Tecnologia, Abel Arrivabene e Lucian Marques, apresentaram o sistema.

Atualmente seis órgãos do Estado utilizam a plataforma unificada de demandas internas e externas: a Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), PGE (Procuradoria Geral do Estado), CGE (Controladoria Geral do Estado) e Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal).

A ação é alinhada com as diretrizes governamentais de transformação digital do Governo do Estado, e realizada em parceria entre a SAD (Secretaria de Estado de Administração) e a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov).

O sistema para tramitação de documentos e virtualização de processos da administração pública, lançado em julho deste ano, vai começar a funcionar de forma efetiva a partir de janeiro de 2024.