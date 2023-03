Servidores públicos de Bonito recebem salário de março nesta quinta-feira

Prefeitura de Bonito / (Foto: Divulgação)

Os servidores de Bonito recebem nesta quinta-feira, 30, o pagamento do salário referente ao mês de março, somando o reajuste retroativo de 10% de janeiro e fevereiro, conforme a Prefeitura Municipal.

A Secretaria de Administração e Finanças informou que o pagamento segue conforme lei municipal sancionada pelo prefeito Josmail Rodrigues, no dia 22 deste mês, que prevê aumento de 10% para todos os servidores e retroativo.

O município concedeu reajuste de 11%, em 2022, que segundo o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bonito, Herculano Alves Sanches, foi o maior em pelo menos dez anos. Na ocasião o Josmail explicou que foi necessário um planejamento complexo, com corte de despesas e reestruturação de gastos para conceder um aumento significativo, uma vez que os servidores não haviam recebido reajuste em 2021.

"Graças a esses esforços, que ainda estamos fazendo, conseguimos manter pelo segundo ano consecutivo um reajuste significativo, acima da inflação, garantindo ganho real ao funcionalismo público. Nós entendemos a importância do servidor valorizado e por isso temos um compromisso com todos, pagando os salários dentro do próprio mês, ofertando capacitações e garantindo reajustes", disse o prefeito.