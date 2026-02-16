Acessibilidade

16 de Fevereiro de 2026 • 15:50

Buscar

Últimas notícias
X
Carnaval 2026

Estado distribui 1,3 milhão de preservativos para foliões em MS

A iniciativa, coordenada pela gerência de IST/Aids e Hepatites Virais, tem como foco garantir acesso facilitado aos métodos de proteção e fortalecer a rede de cuidado nos municípios

Da redação

Publicado em 16/02/2026 às 12:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Além do Carnaval, os insumos são distribuídos durante todo o ano gratuitamente pelo SUS / Divulgação/Governo de MS

Entre o brilho das fantasias e o ritmo dos blocos, há uma pauta que não pode sair do foco: a prevenção. Com as festividades do Carnaval, período marcado pelo aumento da circulação de pessoas e das interações sociais, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) intensificou a distribuição de insumos e a oferta de testagem para fortalecer as estratégias de enfrentamento às ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) em todo o estado.

Para este Carnaval, foram distribuídos 1.379.200 preservativos externos — 738.400 unidades Sensi e 640.800 unidades Tex —, além de 123.299 preservativos internos e 97.100 unidades de gel lubrificante. A iniciativa, coordenada pela gerência de IST/Aids e Hepatites Virais, tem como foco garantir acesso facilitado aos métodos de proteção e fortalecer a rede de cuidado nos municípios.

A estratégia inclui, ainda, o reforço na testagem rápida. A SES distribuiu 14.325 testes rápidos de HIV (T1), 1.375 testes confirmatórios (T2), 15.200 testes de sífilis, 10.475 testes de hepatite B, 12.300 testes de hepatite C e 1.100 autotestes de HIV, ampliando a capacidade de diagnóstico oportuno durante o período.

Segundo a gerente de IST/Aids e Hepatites Virais da SES, Larissa Martins, o Carnaval é também um momento estratégico para ampliar o acesso à informação e aos serviços de saúde. “O uso do preservativo continua sendo a principal forma de prevenção das ISTs e deve estar presente em todas as relações sexuais. Quando garantimos a distribuição adequada e fortalecemos a testagem, ampliamos a autonomia das pessoas para que vivenciem esse período com responsabilidade e segurança”, afirma.

Além dos preservativos e da testagem, o SUS (Sistema Único de Saúde) disponibiliza estratégias complementares de prevenção ao HIV. A PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) é indicada para pessoas com maior vulnerabilidade e reduz significativamente o risco de infecção pelo vírus. Já a PEP (Profilaxia Pós-Exposição) é uma medida de urgência, que deve ser iniciada em até 72 horas após uma situação de risco, como relação sexual desprotegida.

A SES reforça que a PEP está disponível gratuitamente na rede pública de saúde e pode ser acessada por qualquer pessoa que tenha tido exposição de risco. Em caso de dúvida ou situação de vulnerabilidade, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde para avaliação, realização de testes e início das medidas indicadas.

A ampliação do acesso a insumos, à informação qualificada e ao diagnóstico integra as estratégias permanentes do Estado para reduzir a transmissão das ISTs, fortalecer o cuidado integral e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde — durante o Carnaval e ao longo de todo o ano.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2

Eleições 2026

PGE lança 'Manual de Conduta Eleitoral 2026' com orientações a gestores públicos

Inscrições abertas

Programa Criança na Creche paga cuidador para mães trabalharem

Governo oferece a beneficiárias adicional de R$ 600 por filho com idade para frequentar a creche

Trânsito

PRF inicia nesta sexta-feira Operação Carnaval nas avenidas de MS

Publicidade

Serviço

Detran emite portaria para proteger cidadão em caso de vencimento de prazos

ÚLTIMAS

Carnaval

Pirafolia 2026: Prefeitura orienta foliões para um carnaval seguro

Garrafas de vidro estão proibidas durante a comemoração e atenção deve ser redobrada na MS-450, especialmente na região do novo trevo ainda em construção

Susto

Morador de Aquidauana chega em casa e encontra jacaré na garagem

Alexandre Périco comemorou o desfecho sem feridos e com uma história no mínimo curiosa para contar.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo