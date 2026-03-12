SES integra agenda do MinistÃ©rio da SaÃºde para combate ao Aedes em aldeias

Durante os encontros, foram debatidas alternativas para fortalecer as aÃ§Ãµes de controle do vetor nos territÃ³rios / DivulgaÃ§Ã£o/Governo de MS

Equipes do Ministério da Saúde estiveram em territórios indígenas de Mato Grosso do Sul para uma agenda técnica voltada ao fortalecimento das ações de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. A programação, realizada dos dias 2 a 6 de março, foi conduzida pela SVSA (Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente) e contou com a atuação da SES (Secretaria de Estado de Saúde), da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), do DSEI-MS (Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul), das secretarias municipais e lideranças indígenas.

A iniciativa integra uma estratégia nacional voltada à prevenção de arboviroses — como dengue, chikungunya e Zika — em áreas indígenas, considerando as características ambientais, culturais e territoriais de cada comunidade. Durante a semana, foram realizadas reuniões técnicas, apresentações institucionais e visitas de campo para avaliação das condições locais e troca de experiências entre os profissionais de saúde.

A agenda teve início em Sidrolândia, na aldeia 10 de Maio, onde foram apresentados os objetivos das atividades e realizada a primeira visita de campo para reconhecimento do território.

Na sequência, as equipes estiveram em Amambai, com encontros entre profissionais de saúde, gestores e lideranças indígenas, além de visitas às aldeias da região para observar de perto os desafios relacionados ao controle do mosquito transmissor das arboviroses.

As atividades seguiram para Miranda, com reuniões e ações em comunidades indígenas locais, incluindo encontros com representantes das aldeias Moreira e Passarinho. Já nos dias finais da agenda, as equipes estiveram em Aquidauana, nas regiões de Taunay e Limão Verde, reunindo representantes de diversas aldeias para discutir estratégias de vigilância e prevenção.

“O enfrentamento às arboviroses exige atuação articulada entre todas as esferas do SUS. Em Mato Grosso do Sul, temos fortalecido essa integração com o Ministério da Saúde, com a saúde indígena e com os municípios para qualificar as estratégias de vigilância, prevenção e controle do Aedes. Essa aproximação permite alinhar ações, compartilhar experiências e avançar em soluções construídas junto às comunidades, respeitando as especificidades culturais e territoriais de cada povo e contribuindo diretamente para a proteção da saúde das populações indígenas”, destaca a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone.

Durante os encontros, foram debatidas alternativas para fortalecer as ações de controle do vetor nos territórios, além da importância da integração entre diferentes esferas de gestão e as comunidades indígenas.

Entre as estratégias analisadas está a possibilidade de utilização da tecnologia do inseto estéril, método que consiste na liberação de mosquitos machos esterilizados para reduzir progressivamente a população do Aedes aegypti. Técnica esta a ser implementada inicialmente em uma aldeia do estado de Mato Grosso do Sul, selecionada a partir de critérios pre-estabelecidos. A proposta é atuar de forma complementar às ações já realizadas pelas equipes de saúde, como a eliminação de criadouros e atividades de orientação à população.

“A participação da Secretaria de Estado de Saúde nessa agenda foi extremamente importante, pois reforça o compromisso do Estado com o enfrentamento das arboviroses também nos territórios indígenas. Estar presente nas aldeias, conhecer a realidade in loco e dialogar diretamente com as lideranças e equipes de saúde nos permite compreender melhor os desafios específicos desses territórios”, detalha a gerente técnica estadual de Doenças Endêmicas da SES, Jéssica Klener Lemos dos Santos.

“Mato Grosso do Sul tem se colocado de forma pioneira ao construir essa aproximação, abrindo caminhos para uma atuação integrada com a SESAI, o DSEI e o Ministério da Saúde. Esse movimento fortalece a articulação entre as instituições e contribui para o desenvolvimento de políticas públicas mais adequadas, sensíveis às especificidades culturais e territoriais das comunidades indígenas”, complementa.

