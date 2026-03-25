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SES orienta municÃ­pios a dar inÃ­cio imediato Ã  vacinaÃ§Ã£o contra a influenza

A estratÃ©gia segue o calendÃ¡rio do MinistÃ©rio da SaÃºde, que prevÃª a mobilizaÃ§Ã£o nacional atÃ© o dia 30 de maio

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 25/03/2026 Ã s 17:37

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A primeira remessa destinada a Mato Grosso do Sul conta com 80 mil doses, o que representa cerca de 6,5% da populaÃ§Ã£o-alvo estimada / DivulgaÃ§Ã£o/Governo de MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) orienta que os municípios já iniciem a aplicação da vacina contra a influenza, mesmo antes do Dia D da mobilização nacional, marcado para o próximo sábado, 28 de março. As doses da primeira remessa já foram entregues aos 79 municípios, permitindo que cada gestão local organize o início imediato da imunização em suas unidades de saúde.

De acordo com a coordenadora estadual de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, a antecipação é estratégica devido ao momento atual. “A vacina chega em um cenário epidemiológico ruim para o Estado, onde já registramos uma circulação viral alta. Por isso, precisamos vacinar o maior número de pessoas o quanto antes, especialmente os grupos de maior vulnerabilidade”, destacou.

A estratégia segue o calendário do Ministério da Saúde, que prevê a mobilização nacional até o dia 30 de maio. No entanto, o foco é garantir a proteção antes do período de maior circulação dos vírus respiratórios. A coordenadora reforça que o início imediato nas unidades não anula a importância da grande mobilização de sábado.

“A manutenção do Dia D, no dia 28 de março, é fundamental. É o momento em que conseguimos captar e ofertar a vacina para um número muito grande de pessoas de uma só vez, ampliando rapidamente a nossa cobertura”, acrescentou Ana Paula.

Dados e Público-Alvo

A primeira remessa destinada a Mato Grosso do Sul conta com 80 mil doses, o que representa cerca de 6,5% da população-alvo estimada (aproximadamente 1,1 milhão de pessoas). A meta é vacinar, no mínimo, 90% de cada um dos grupos prioritários, com atenção especial aos "grupos de rotina":

  • Crianças (6 meses a menores de 6 anos);
  • Gestantes e puérperas;
  • Idosos (60 anos ou mais);
  • Pessoas com comorbidades.

A campanha também contempla trabalhadores da saúde, professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, entre outros grupos definidos pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações).

Ações Estratégicas

Para facilitar o acesso, o Estado prevê ações complementares, como atividades extramuros com o uso do Vacimóvel e mobilizações intensificadas em cidades polos como Corumbá, Dourados e Ponta Porã, em parceria com as prefeituras.

A SES reitera que a vacinação é a ferramenta mais eficaz para evitar casos graves, internações e óbitos. A orientação é que o público prioritário não espere e procure a unidade de saúde mais próxima o quanto antes.

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