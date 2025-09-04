Acessibilidade

04 de Setembro de 2025 • 11:50

Detran-MS

Setembro é mês de pagamento do licenciamento das placas de final 3 e 9

Pagamento pode ser feito até 30 de setembro

Redação

Publicado em 04/09/2025 às 07:16

Rodrigo Maia, Detran-MS

O mês de setembro é decisivo para milhares de motoristas de Mato Grosso do Sul: veículos com placas de final 3 e 9 precisam estar com o licenciamento em dia até o dia 30 de setembro de 2025.

De acordo com dados do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), o universo de veículos com placa de final 3 chega a 194.655 no Estado. Destes, 69.487 circulam em Campo Grande e 125.168 estão registrados no interior. Já os veículos com final 9 somam 196.377, sendo 69.859 na Capital e 126.518 no interior.

Os relatórios de pagamentos mostram um cenário interessante. Entre os veículos com final de placa 3, 94.474 proprietários já se anteciparam e quitaram a guia, enquanto 86.929 ainda aguardam pagamento. No caso das placas final 9, a adesão antecipada foi menor, com apenas 28.335 já regulares, e 148.047 que ainda não efetuaram o pagamento.

O Detran-MS reforça que circular sem o licenciamento é infração gravíssima, passível de multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e possibilidade de remoção do veículo, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.
Vale destacar que o vencimento para placas final 3 em setembro é resultado da Portaria nº 192-N/2025, que prorrogou o prazo originalmente previsto na Portaria nº 184/2024. Ou seja, os proprietários ganharam mais tempo para se regularizar, mas precisam ficar atentos para não perder o novo prazo.

O licenciamento pode ser feito de forma simples e rápida: a guia está disponível no portal de serviços Meu Detran, no aplicativo Meu Detran MS ou ainda pode ser solicitado via whatsapp para a Glória, atendente virtual do Detran-MS.

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico (CRLV-e) é digital e fica disponível no aplicativo Meu Detran MS e na Carteira Digital de Trânsito (CDT) assim que o pagamento é compensado.

Com o prazo se aproximando, a orientação é não deixar para a última hora. Manter o licenciamento em dia é mais do que uma obrigação legal, é a garantia de tranquilidade e segurança para seguir viagem sem contratempos.

Importante observar que após o último dia útil para pagamento da guia, o valor da guia muda, pois o proprietário perde o desconto de pontualidade, previsto na Lei 5.797, referente a tabela de serviços do Detran-MS.

O valor do licenciamento em setembro é de R$ 238,36, correspondente a 4,53 UFERMS (Unidade Fiscal Estadual de Referência de MS) que está em R$ 52,62. Após o vencimento, o proprietário perde o desconto de pontualidade e a taxa passa a ser de 5,88 UFERMS, o que equivale a R$ 309,40, considerando a cotação atual.

