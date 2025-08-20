Setor aéreo brasileiro bate recorde histórico de passageiros em julho

Dados da Anac registram voos dentro do Brasil e vindos do exterior
Rovena Rosa
O setor aéreo registrou, em julho de 2025, o maior número de passageiros transportados em um único mês desde o início da série histórica, em janeiro de 2000. No total, 11,6 milhões de pessoas viajaram em voos domésticos e internacionais.
Os dados são do relatório mensal de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que reúne informações prestadas por companhias aéreas brasileiras e estrangeiras sobre transporte de passageiros, carga e mala postal.
Crescimento no mercado doméstico
Nos voos nacionais, 9 milhões de passageiros foram transportados, alta de 5,9% em relação a julho de 2024.
A demanda doméstica (medida por passageiros pagantes por quilômetro voado) cresceu 8,2%, enquanto a oferta de assentos aumentou 6,2% no período.
Avanço nos voos internacionais
O mercado internacional também registrou recorde, com 2,6 milhões de passageiros, crescimento de 13,6% frente ao mesmo mês do ano passado.
Tanto a demanda quanto a oferta de voos internacionais subiram 12,2% em julho.
O movimento acompanha o fortalecimento do país como destino turístico. Segundo a Organização Mundial do Turismo (ONU Turismo), em 2024 o Brasil recebeu 6,8 milhões de visitantes estrangeiros e alcançou a 5ª posição entre os destinos mais visitados das Américas, superando a Argentina. O país aparece atrás apenas de Estados Unidos, México, Canadá e República Dominicana.
Transporte de cargas
Em relação ao transporte de cargas, os números mostram estabilidade. Nos voos domésticos, foram movimentadas 39,1 mil toneladas, queda de 3,8% em relação a julho de 2024. Já no mercado internacional, houve leve alta de 0,8%, com 76 mil toneladas transportadas.
No total, a movimentação de cargas somou 115,1 mil toneladas, variação negativa de 0,8% frente ao mesmo mês do ano anterior.
