Seu Abraço Aquece: campanha do agasalho será lançada na sexta-feira

Campanha anual dos servidores / Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul realiza o lançamento da campanha 'Seu Abraço Aquece: doe calor e faça o bem' nesta sexta-feira (5), às 16h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Ação solidária é organizada pela Secretaria de Estado de Administração (SAD) e tem como madrinha a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel.

A campanha é direcionada às famílias em situação de vulnerabilidade social e arrecada peças de roupas, cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, camisas, meias, sapatos e outros itens de inverno novos ou em bom estado de conservação.

O objetivo é promover o envolvimento dos servidores públicos do poder executivo estadual em ações sociais, que estimulam o comportamento cooperativo e solidário.

"Seu Abraço aquece é uma importante ação que demonstra o comprometimento e engajamento dos servidores públicos estaduais com a população sul-mato-grossense. Atuando como organizadora da campanha do agasalho e interlocutora com os demais órgãos e instituições parceiras, a SAD trabalha para disseminar o movimento que nasce entre os servidores, sobre como o olhar humano e a solidariedade são capazes de transformar a realidade, aquecendo o frio e levando calor às pessoas. A ação coletiva e organizada mostra que o olhar atento para às demandas da sociedade é a maior motivação dos servidores estaduais", afirma o secretário de Administração, Frederico Felini.

O titular da SAD ainda destaca o caráter de sustentabilidade da ação. "Ao doar roupas em bom estado de uso, as pessoas estão praticando o consumo consciente e a campanha se alinha às estratégias do governo do estado de inclusão e sustentabilidade. Aquela peça do vestuário da criança que cresceu, por exemplo, volta para o ciclo de uso. Assim, a ação de doar está em consonância com os 7Rs da sustentabilidade, ao promover as atitudes de repensar, reaproveitar, reutilizar e reduzir", aponta Felini.

Iniciada entre os servidores públicos, toda a sociedade participa da campanha. Em 2024, dez instituições parceiras fazem correalização com o governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Caixas de arrecadação serão colocadas em todas as secretarias, autarquias e fundações, além dos pontos de coleta nas instituições parceiras.