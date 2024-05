Seu Abraço aquece: PM reforça pedido de doação de agasalhos na Festa da Farinha

Campanha de arrecadação de roupas / Divulgação

A equpe do 7° Batalhão da Polícia Militar estará nesta sexta-feira, 3, e no sábado, 4, com um ponto de arrecadação de agasalhos na Festa da Farinha, em Anastácio. A equipe reforça o apelo de doações em prol da campanha Seu Abraço aquece, do Governo do Estado.

A campanha é direcionada às famílias em situação de vulnerabilidade social e arrecada peças de roupas, cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, camisas, meias, sapatos e outros itens de inverno novos ou em bom estado de conservação. O objetivo é promover o envolvimento dos servidores públicos do poder executivo estadual em ações sociais, que estimulam o comportamento cooperativo e solidário.

Ao doar roupas em bom estado de uso, as pessoas estão praticando o consumo consciente e a campanha se alinha às estratégias do governo do estado de inclusão e sustentabilidade. Aquela peça do vestuário da criança que cresceu, por exemplo, volta para o ciclo de uso. Assim, a ação de doar está em consonância com os 7Rs da sustentabilidade, ao promover as atitudes de repensar, reaproveitar, reutilizar e reduzir.



