Sexta-feira deve ser de chuva em Aquidauana e máxima chega a 37ºC

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / O Pantaneiro

Depois de uma noite inteira de chuvas, a previsão indica mais chuvas nesta sexta-feira (25) e máxima de 37ºC em Aquidauana, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Miranda tem máxima prevista de 32ºC, mínima de 23ºC, com chances de chuvas e trovoadas.

Bonito amanhece com termômetros registrando 19ºC, mas a máxima sobe para 28ºC, com chuvas e trovoadas.

Corumbá amanheceu com mínima de 21ºC e com máxima de 35ºC, com previsão de chuvas a maior parte do dia.