19 de Setembro de 2025 • 10:53

Inmet

Sextou com máxima prevista de 40ºC e chuvas isoladas em Aquidauana

Previsão indica dia quente, mas com chances de chuvas

Redação

Publicado em 19/09/2025 às 06:15

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

A sexta-feira (19) em Aquidauana promete ser quente, mas há previsão de chuvas isoladas. A máxima é de 40ºC.

O dia amanheceu com termômetros registrando 23ºC na cidade, com chuvas isoladas durante todo o dia, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 21ºC e máxima que chega a 37ºC, com previsão de chuvas em áreas isoladas.

Miranda tem mínima de 21ºC, também com chances de chuvas e máxima de 37ºC.

Já em Corumbá, faz 39ºC de máxima, mas a mínima registrada de 23ºC. Também deve chover na cidade.

Deixe a sua opinião

