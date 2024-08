Show e hortifruti animam Feira do Mercadão no sábado

Mercadão de Aquidauana / Divulgação

No próximo sábado, 10, a Feira do Mercadão será o grande destaque do dia. A festa começa às 8h e vai até às 13h, oferecendo uma experiência vibrante e cheia de atrações para toda a família.

Entre os atrativos da feira, destacam-se o show com Marcão e Joarez Karl. Além disso, os visitantes poderão explorar uma variada gama de estandes, que incluem hortifruti fresquinho, artesanato local e a praça de alimentação.