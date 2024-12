Simasul celebra o Natal com colaboradores e filhos em Aquidauana

Evento reuniu as famílias / João Éric / O Pantaneiro

Na manhã desta sexta-feira, 20, a Siderúrgica Simasul, em Aquidauana, promoveu um evento especial de Natal para os filhos e filhas de seus colaboradores. As crianças foram surpreendidas com a visita do Papai Noel, que entregou presentes e se divertiu com os pequenos. O evento contou ainda com pipoca e picolé para garantir a diversão da garotada.

Rodrigo da Silva Fernandes, Auxiliar de Marketing da Simasul, explicou a importância do evento: “Hoje, organizamos esse momento para os colaboradores e seus filhos, com pipoca, picolé e, claro, o Papai Noel. Queremos proporcionar um momento de alegria para as famílias dos nossos 350 colaboradores. Acreditamos que a família é a base de tudo, e nossa empresa se preocupa com o bem-estar delas, especialmente as mais humildes. Esse gesto é uma forma de retribuirmos todo o esforço dos nossos funcionários”, afirmou.

Siderúrgica Simasul realiza festa de natal para filhos de colaboradores - Foto: João Éric

Sérgio Brandão Barba, técnico de segurança do trabalho, assumiu o papel de Papai Noel durante o evento. “É muito gratificante participar dessa ação, especialmente para quem trabalha na área de fiscalização, que raramente tem tempo para esse tipo de diversão com as crianças. A empresa se preocupa com as famílias dos colaboradores, e trazer as crianças para esse momento é muito importante, tanto para elas quanto para a comunidade”, disse Sérgio.

Papai Noel visita crianças em evento especial da Simasul - Foto: João Éric

Para Diogo Gonzalez Ferreira, trabalhador de máquina pesada, o evento foi motivo de muito orgulho. “Estou muito feliz, porque minha família está aqui comigo hoje. Minha esposa, meu filho (...) é uma grande honra ver a empresa proporcionando um momento como esse para nós. A ação aproxima as pessoas, não apenas as nossas famílias, mas todos nós que fazemos parte dessa grande família da Simasul”, destacou Diogo.

Veja as fotos: