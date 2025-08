Sidrolândia inaugura estrada que liga assentamentos rurais

Obra histórica impulsiona desenvolvimento rural / Fotos: Álvaro Rezende/Secom

Sidrolândia deu um passo importante em sua infraestrutura rural com a entrega da pavimentação da Estrada Municipal Adão Claro. A via asfaltada, inaugurada nesta sexta-feira (1º), liga a cidade ao Assentamento Capão Bonito e representa um investimento de R$ 48,7 milhões do Governo do Estado. A obra atende diretamente centenas de famílias assentadas, melhora o tráfego e impulsiona a economia agrícola da região.

Durante a inauguração, o governador Eduardo Riedel destacou que a obra faz parte da estratégia de desenvolvimento regional e inclusão produtiva no interior do estado. “É um investimento que leva mobilidade, educação, saúde e qualidade de vida. Estamos entregando desenvolvimento real para Mato Grosso do Sul”, afirmou. Ele também lembrou que a obra foi iniciada na gestão anterior e concluída com recursos da atual administração.

A estrada leva o nome de Adão Claro, figura conhecida na região por seu trabalho como oleiro. Ele é pai do deputado estadual Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa. O parlamentar participou da inauguração e disse que a entrega da obra representa a realização de um sonho familiar e coletivo. “É uma homenagem que representa todos os trabalhadores do campo, que ajudaram a construir o interior com dignidade”, afirmou.

A entrega integra um pacote maior de obras de infraestrutura no Estado. Uma das principais é a pavimentação da Estrada da Gameleira, que ligará a MS-455 à BR-267. O trecho de 55,3 km está orçado em R$ 248 milhões e será executado em duas etapas. A obra deve ampliar ainda mais a integração regional e facilitar a logística de transporte agrícola.

Outro destaque é a pavimentação da MS-258. O primeiro trecho, com 27,8 km entre a BR-060 e Capão Seco, já foi finalizado com R$ 25 milhões em investimentos. O segundo trecho, de 21,8 km até a BR-163 em Anhanduí, está 71% concluído e a previsão é de entrega até o primeiro trimestre de 2026, com mais R$ 28 milhões aplicados.

A ponte sobre o Córrego Memória, também na MS-258, deve ser concluída nos próximos 60 dias. A estrutura de 20 metros de extensão, orçada em R$ 1,4 milhão, garantirá o tráfego mesmo em épocas de chuva, evitando o isolamento de produtores e moradores da região.

A comitiva estadual também visitou a Superintendência de Transporte Escolar de Sidrolândia, onde estão os veículos usados no transporte de alunos da zona rural. A entrega da estrada, somada às demais obras, reforça a aposta do governo em um modelo de desenvolvimento baseado em infraestrutura, mobilidade e valorização das comunidades agrícolas.