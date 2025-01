Sidrolândia tem investimento na rede de esgoto com novas 6.540 ligações

Sanesul, Assessoria

A população de Sidrolândia começou 2025 com perspectiva de mais saúde e qualidade de vida. A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) deu início ao projeto que vai ampliar a rede coletora de esgoto na cidade, fazendo 6.540 novas ligações.

As obras integram o plano de ação da Sanesul em parceria com a PPP (Parceria Público-Privada) com a empresa Ambiental MS Pantanal.

O projeto, que representa um investimento de R$ 22,8 milhões, vai instalar 68,8 km de rede coletora a cidade, gerando inúmeros benefícios à população sidrolandense, como a redução de riscos à saúde pública, melhorias na qualidade de vida e valorização imobiliária.

Além disso, o projeto reflete o compromisso da Sanesul com a proteção e a conservação do meio ambiente, já que o tratamento adequado dos efluentes contribui para a preservação dos recursos hídricos.

Atualmente, o município possui 142 km de rede coletora e 6.175 ligações domiciliares instaladas.

"Esse investimento reforça o compromisso do governador Eduardo Riedel e da Sanesul em antecipar a meta de universalização do saneamento, atendendo às exigências do novo marco legal do setor. Essa é uma prioridade da nossa gestão, e estamos trabalhando incansavelmente para garantir que mais famílias tenham acesso a serviços de qualidade, saúde e dignidade", afirmou o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio.

Rumo à universalização

Com esse investimento, a Sanesul avança mais um passo rumo à universalização do esgotamento sanitário nos 68 municípios atendidos pela empresa, cuja área de cobertura de esgoto é de 64,91%.

O Governo de MS e a Sanesul seguem trabalhando juntos para levar dignidade e infraestrutura de qualidade a todas as regiões, fazendo do saneamento básico uma realidade para todos e todas as sul-mato-grossenses.