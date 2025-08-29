Acessibilidade

29 de Agosto de 2025

História

Simasul completa 20 anos com trajetória de colaborador pioneiro

Maikon acompanha a evolução da empresa desde o primeiro dia

Redação

Publicado em 29/08/2025 às 07:40

No dia 15 de agosto de 2005, nascia em Aquidauana a Simasul Siderúrgica. Junto com a empresa, iniciava também a trajetória profissional de Maikon Sirangelo, hoje coordenador do departamento de carvão. Vinte anos depois, ele se tornou símbolo de crescimento e gratidão dentro da empresa.

"Eu comecei como auxiliar de produção e passei por várias etapas. A Simasul investe. Hoje sou coordenador de departamento de carvão", conta Maikon, orgulhoso. Sua história é marcada por evolução constante, tendo passado por doze cargos ao longo desses anos: de líder a encarregado geral, até se tornar supervisor.

A Simasul cresceu e Maikon cresceu com ela. "É gratificante fazer parte durante 20 anos e acompanhando o crescimento da mesma", afirma.

'Construi minha casa com o trabalho'

Mais do que um ambiente profissional, a empresa se tornou um pilar em sua vida pessoal. "Para minha família, através do trabalho e reconhecimento da Simasul, eu consegui construir minha casa, tenho carro e moto", relata.

A conexão entre colaborador e empresa vai além das funções do dia a dia. Em um momento difícil, durante o nascimento de sua filha Ana Carolina, Maikon recebeu apoio que jamais esquecerá. "No nascimento da minha filha, passei por muita dificuldade e a Simasul me ajudou demais. Minha filha precisou de tratamento e eu fui acolhido pela diretoria", revela emocionado.

Esse vínculo é o que mantém viva sua motivação. "O que me motiva trabalhar, não é só o respeito, mas a gratidão", diz. Ele destaca ainda o papel fundamental da liderança: "A diretoria, senhor José Afonso e dona Meire, se aproximam do colaborador".

Com orgulho, Maikon enxerga a Simasul como uma empresa que valoriza as pessoas e a cidade. "A Simasul investe em cursos profissionalizantes, na mão de obra e gera oportunidade dentro da empresa. 90% da mão de obra é da nossa cidade", ressalta.

E com a mesma firmeza com que iniciou sua jornada, ele recomenda: "Eu indico para as pessoas fazerem parte desse grupo".

