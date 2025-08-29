Simasul completa 20 anos com trajetória de colaborador pioneiro

Maikon acompanha a evolução da empresa desde o primeiro dia
No dia 15 de agosto de 2005, nascia em Aquidauana a Simasul Siderúrgica. Junto com a empresa, iniciava também a trajetória profissional de Maikon Sirangelo, hoje coordenador do departamento de carvão. Vinte anos depois, ele se tornou símbolo de crescimento e gratidão dentro da empresa.
"Eu comecei como auxiliar de produção e passei por várias etapas. A Simasul investe. Hoje sou coordenador de departamento de carvão", conta Maikon, orgulhoso. Sua história é marcada por evolução constante, tendo passado por doze cargos ao longo desses anos: de líder a encarregado geral, até se tornar supervisor.
A Simasul cresceu e Maikon cresceu com ela. "É gratificante fazer parte durante 20 anos e acompanhando o crescimento da mesma", afirma.
Mais do que um ambiente profissional, a empresa se tornou um pilar em sua vida pessoal. "Para minha família, através do trabalho e reconhecimento da Simasul, eu consegui construir minha casa, tenho carro e moto", relata.
A conexão entre colaborador e empresa vai além das funções do dia a dia. Em um momento difícil, durante o nascimento de sua filha Ana Carolina, Maikon recebeu apoio que jamais esquecerá. "No nascimento da minha filha, passei por muita dificuldade e a Simasul me ajudou demais. Minha filha precisou de tratamento e eu fui acolhido pela diretoria", revela emocionado.
Esse vínculo é o que mantém viva sua motivação. "O que me motiva trabalhar, não é só o respeito, mas a gratidão", diz. Ele destaca ainda o papel fundamental da liderança: "A diretoria, senhor José Afonso e dona Meire, se aproximam do colaborador".
Com orgulho, Maikon enxerga a Simasul como uma empresa que valoriza as pessoas e a cidade. "A Simasul investe em cursos profissionalizantes, na mão de obra e gera oportunidade dentro da empresa. 90% da mão de obra é da nossa cidade", ressalta.
E com a mesma firmeza com que iniciou sua jornada, ele recomenda: "Eu indico para as pessoas fazerem parte desse grupo".
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Geral
Agenda da ALEMS destaca combate ao feminicídio e inclusão de pessoas com deficiência
ALEMS reforça ato institucional contra feminicídio dia 28
Presidente da ALEMS faz alerta sobre pragmatismo político durante Expoaqui
Gória
A novidade tem como objetivo garantir que motoristas e proprietários de veículos não percam prazos importantes relacionados a licenciamento, infrações e outros serviços do órgão
Esporte
Competições ocorrerão em três locais até dia 5 de setembro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS