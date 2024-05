Símbolo do Pantanal, onça é flagrada observando fotógrafo em Corumbá

Felina observando equipe / Fotos: Flavio Grana

Durante uma viagem de barco no Pantanal de Corumbá, uma equipe do IHP (Instituto Homem Pantaneiro) flagrou uma onça-pintada observando quem passava pelo local de equilíbrio ecológico.

As imagens são do fotógrafo Flavio Grana, que registrou a felina, símbolo da maior planície alagada do mundo, em meio à mata.

"Quem tiver olhar atento vai ver que tem alguém observando o que a gente anda fazendo. Não é à toa que a verdadeira sustentabilidade está na biodiversidade", descreve a publicação do instituto.